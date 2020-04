PGG: związkowcy odrzucili propozycję zarządu. Mamy klincz, a spółka tonie

Reprezentanci trzynastu central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) przekazali zarządowi spółki własną propozycję działań antykryzysowych. Ich zdaniem zaproponowane przez zarząd PGG zapisy projektu porozumienia antykryzysowego, zakładające skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień i obniżenie górniczych wynagrodzeń o 20 procent, są nie do przyjęcia. - Trzeba ratować miejsca pracy w naszej branży i w całej gospodarce, ale ciężary, jakie trzeba ponieść, muszą być rozłożone sprawiedliwie! Obecna sytuacja PGG to efekt wieloletnich zaniedbań kolejnych ekip rządzących oraz osób zarządzających górnictwem. To oni zawinili, a nie górnicy - zaznaczają związkowcy.

Energetyka ma dość własnych problemów, więc te górnicze jej niepotrzebne

- Wbrew temu, co o górnikach mówią media „głównego nurtu", jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi i zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest nadzwyczajna i trzeba zareagować. Odrzucając niesprawiedliwą propozycję pracodawcy, przedstawiliśmy własne rozwiązanie, które z jednej strony da niezbędny „oddech" naszej firmie i umożliwi starania o dofinansowanie rządowe w ramach „tarczy antykryzysowej", a z drugiej strony nie będzie aż tak bolesne dla domowych budżetów pracowników PGG - podkreśliły w komunikacie centrale związkowe z PGG.Wskazały przy tym, że wystarczy wprowadzić w kopalniach i zakładach PGG tak zwany przestój ekonomiczny przez jeden dzień w tygodniu. Wynagrodzenie pracownika w dniu przestoju nie może wynosić mniej niż 60 procent jego wynagrodzenia za dniówkę.- W rozwiązaniu, które proponował zarząd PGG, za dzień postoju górnik nie otrzymywał nic! Jednocześnie oczekujemy, że Zarząd PGG podejmie skuteczne działania na rzecz uzyskania wsparcia w ramach działań antykryzysowych wprowadzanych przez rząd, zaś sam rząd nie będzie zapominał, że szybka odbudowa przemysłu w Polsce po pandemii bez silnego sektora paliwowo-energetycznego, w tym górnictwa, po prostu jest niemożliwa! - zaznaczyły na koniec komunikatu centrale związkowe z PGG.Związkowcy z PGG oczekują od zarządu, że możliwie szybko zwróci się on do rządu o możliwość skorzystania ze środków przewidzianych w programach wsparcia antykryzysowego dla dużych przedsiębiorstw.Związki domagają się także realizacji uzgodnień, jakie zapadły podczas lutowych rozmów przedstawicieli związków zawodowych, zarządu PGG i rządu. Ustalono wtedy, że do 21 kwietnia odbędzie się spotkanie z udziałem wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, w trakcie którego przedstawiona zostanie docelowa koncepcja funkcjonowania całego sektora paliwowo-energetycznego. W branży wielu wskazuje, że górnicze związki liczą, że dojdzie do połączeń aktywów górniczych z energetyką, jednak ta ma sama mnóstwo problemów i potrzeb.- Problemów nie załatwi filozofia chowania problemów pod kołderkę połączeń kapitałowych - wskazuje w rozmowie z WNP.PL niezależny ekspert Herbert Gabryś.Czytaj również: Górnictwo. W stanie tak trudnym jak dziś, trzeba liczyć jak nigdy na siebie - Propozycja związków jest nieakceptowalna, ponieważ nie uratuje firmy - zaznaczył Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG. - W zakresie wynagrodzeń i zapisów tarczy antykryzysowej pozwoliłaby zaoszczędzić zaledwie 26 mln zł, zamiast planowanych 125 mln zł. Wiemy, że wyrzeczenia są trudne dla każdego z pracowników, ale w kształcie proponowanym przez związki są one niestety zbyt małe, niewystarczające, stanowią kroplę w morzu potrzeb. Jesteśmy w stanie głębokiego kryzysu - ocenił Tomasz Rogala.I wskazał, że jeżeli spółka nie podejmie zaproponowanych przez siebie działań, a zapotrzebowania na węgiel jeszcze spadnie, PGG będzie generowała straty w wysokości 240 mln zł miesięcznie. W czarnym scenariuszu po trzech miesiącach oznacza to ponad 700 mln zł straty.- Musimy też wziąć pod uwagę, że nie będzie gdzie składować wydobytego węgla. I zacznie się najgorsze, czyli nieskoordynowane wstrzymywanie ruchu poszczególnych zakładów górniczych - zaznaczył Rogala. - Albo podejmiemy dzisiaj racjonalne i zachowawcze działania, które zrównoważą przychody z kosztami i będziemy elastyczni mogąc nadal kształtować funkcjonowanie spółki, albo w ciągu trzech miesięcy wygenerujemy stratę bardzo trudną do zniwelowania. Jeżeli doprowadzimy do takich strat, to trudno mi wyobrazić sobie później jakąkolwiek łagodną restrukturyzację spółki - podkreślił Tomasz Rogala.Dodał również, że spółka zamierza kontynuować wprowadzanie koniecznego pakietu działań osłonowych. Na razie mamy zatem klincz. Związkowcy wskazują, że piłka jest po stronie zarządu. Zaznaczają, że zarząd przedstawił swoją propozycję, a oni jej nie przyjęli i przedstawili swoją.- Nie podchodzimy do problemu na zasadzie „nie, bo nie”, bowiem widzimy, co się dzieje na rynku - mówi portalowi WNP.PL jeden ze związkowców. - Jak zarząd chce, to niech zwoła kolejną telekonferencję i rozmawiajmy - dodaje.Sytuacja PGG robi się coraz trudniejsza, a sytuacja na rynku i mniejsze zapotrzebowanie na energię oraz węgiel nie napawa optymizmem. Nie brak opinii, że w realiach pandemii koronawirusa związki górnicze straciły narzędzie nacisku, jakim była groźba demonstracji w stolicy. To z kolei może być pomocne przy podejmowaniu w spółce głębokich działań restrukturyzacyjnych.Czytaj także: Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego: węgiel psuje energetykę