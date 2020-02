Pięciu kandydatów na stanowisko wiceprezesa JSW

Pięciu kandydatów ubiega się o stanowisko wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ds. rozwoju - poinformowała przewodnicząca rady nadzorczej spółki prof. Halina Buk. Rozmowy kwalifikacyjne, po których rada ma zdecydować o wyborze wiceprezesa, zaplanowano na 12 lutego.

W środę minął termin zgłaszania kandydatów w ogłoszonym 21 stycznia postępowaniu kwalifikacyjnym, mającym wyłonić nowego członka zarządu JSW, odpowiedzialnego za rozwój spółki.

Do niedawna funkcję tę pełnił wiceprezes Artur Dyczko, który jednak - decyzją rady nadzorczej - w styczniu zmienił obszar odpowiedzialności, obejmując w zarządzie stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych. Na wakujące stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju (wcześniej: ds. strategii i rozwoju) ogłoszono konkurs.

Do 18 grudnia ub. roku wiceprezesem JSW ds. technicznych był Tomasz Śledź, odwołany 18 grudnia z tego stanowiska przez radę nadzorczą. Jego obowiązki powierzono wtedy Arturowi Dyczce, który przez ponad miesiąc łączył funkcje dwóch wiceprezesów, a następnie przeszedł na funkcję wiceprezesa do spraw - po zmianie nazwy tej funkcji - technicznych i operacyjnych. W tej roli odpowiada on m.in. za sprawy produkcji.

Wiceprezesów szuka obecnie także inna górnicza spółka - Polska Grupa Górnicza. Termin zgłaszania kandydatów na stanowiska wiceprezesów ds. sprzedaży oraz ds. strategii oraz ds. nadzoru właścicielskiego minął we wtorek. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do rady nadzorczej spółki, wpłynęło po pięć ofert na obydwa wakujące stanowiska w zarządzie firmy. O wyborze wiceprezesów PGG rada, której przewodniczy ekonomista prof. Jan Wojtyła, zdecyduje po zaplanowanych na 17-19 lutego przesłuchaniach kandydatów.