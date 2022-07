Pieniądze na dopłaty do węgla z nadwyżki i wpływów niepodatkowych

Pieniądze na wypłatę dodatku węglowego będą pochodziły z nadwyżki budżetowej i niepodatkowych wpływów do budżetu - poinformowała we wtorek minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

- Te pieniądze (na wypłatę dodatku węglowego) w budżecie znajdą się. Mamy na to rozwiązanie. Środki z nadwyżki budżetowej, którą odnotowaliśmy i wpłaty niepodatkowe do budżetu pozwolą, na to, żeby te pieniądze się znalazły" - powiedziała Rzeczkowska na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Podkreśliła, że pieniądze na rozwiązania, które wspierają Polaków i które pomogą gospodarstwom domowym, obywatelom, rodzinom tej zimy mieć ciepło w mieszkaniach, muszą się znaleźć. Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł.

We wtorek na stronie KPRM podano, że na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł. Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ws. jednorazowego dodatku węglowego, który wyniesie 3 tys. zł. Wnioski o jego wypłatę będzie można składać do końca listopada.

Wyjaśniono, że jednorazowy dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

KPRM wyjaśniła, że wniosek o dodatek węglowy będzie można złożyć do gminy - do 30 listopada br.