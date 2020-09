Pieniądze na transformację trzeba mądrze zainwestować. Nie w aquaparki

Dla nas najważniejszy w tym modelu porozumienia jest człowiek. Żeby, te pieniądze, które idą na odbudowę gospodarki UE, na transformacje regionów górniczych były dla Polski jak największe. Ale żeby to nie były pieniądze na ścieżki rowerowe, na budowę aquaparków. Muszą to być pieniądze, które będą tutaj zainwestowane, które spowodują że nie będziemy regionem, z którego będą wyjeżdżać młodzi ludzie - mówi Dominik Kolorz.





25 września podpisano porozumienie określające zasady, na jakich odbywać się będzie transformacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Ostatnia kopalnia należąca dziś do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) ma zostać zamknięta za 29 lat.

Niebawem mają się rozpocząć rozmowy na temat transformacji gospodarczej województwa śląskiego w kontekście zastępowania miejsc pracy likwidowanych w górnictwie nowymi miejscami pracy w innych branżach.

Będzie to trudny i złożony proces.

W samych kopalniach węgla kamiennego pracuje obecnie ponad 80 tys. osób. Dochodzą pracownicy całej rzeszy firm kooperujących z kopalniami i dostarczającymi im różnego rodzaju produkty i usługi.



- Teraz przed nami kolosalna, bardzo ciężka praca - podkreślił Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - Dla nas najważniejszy w tym modelu porozumienia jest człowiek. Żeby, te pieniądze, które idą na odbudowę gospodarki UE, na transformacje regionów górniczych były dla Polski jak największe, Ale żeby to nie były pieniądze na ścieżki rowerowe, na budowę aquaparków. Muszą to być pieniądze, które będą tutaj zainwestowane, które spowodują że nie będziemy regionem, z którego będą wyjeżdżać młodzi ludzie - dodał Dominik Kolorz.



Niebawem z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego ma zostać powołany pełnomocnik rządu ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych.



Korzystanie ze środków w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 wymagać będzie przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji.



Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji mają zdefiniować obszary, które otrzymają finansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Plany mają zawierać opisy wyzwań charakterystycznych dla poszczególnych obszarów, ich potrzeb rozwojowych i celów, jakie należy osiągnąć do 2030 roku. W planach należy też określić sposoby łagodzenia problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.



W samorządach podkreślają, że trzeba uniknąć sytuacji, w której plan transformacji dla regionów górniczych byłby tworzony w Warszawie bez wystarczającego udziału zainteresowanych gmin.



- Samorząd jest najważniejszym filarem działań w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. My samorządowcy najlepiej wiemy, co jest potrzebne w danym mieście, w gminie, czy w regionie - wskazał Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia podczas forum burmistrzów gmin górniczych.



Według Mirosława Proppé, prezesa Fundacji WWF Polska, rewitalizacja jest jednym z najważniejszych elementów na Śląsku i nie można obiecywać, że zbawienie przyjdzie z Warszawy.



- Plany muszą powstać w poszczególnych regionach, mających swoją specyfikę - zaznaczył Mirosław Proppé.



Lokalne społeczności od początku powinny być włączone w cały proces transformacji w celu dobrego przygotowania planów transformacji i uwzględnienia ich w strategiach energetycznych, klimatycznych, a także zrównoważonego rozwoju.



Szeroki dialog z interesariuszami to niezbędny element sprawiedliwej transformacji. Dzięki niemu można rozpoznać potrzeby, możliwości, obawy, a także aspiracje lokalnych społeczności.



