Pierwsza tona węgla z nowej kopalni w Mysłowicach - w 2029 roku

- Zakładamy, że budowa zakładu wydobywczego potrwa do 2029 roku i wtedy zostanie wydobyta pierwsza tona surowca. Zakładamy też, że równolegle będzie powstawał klaster technologiczny, skoncentrowany na wykorzystaniu surowca na inne cele niż spalanie w elektrowniach - zapowiada w rozmowie z portalem WNP.PL Piotr Talarek, doradca zarządu firmy Brzezinka.

- W uzasadnieniu i treści rozporządzenia FST wymienionych jest wiele celów i wspieranych działań. Brzezinka 3 będzie elementem klastra technologicznego składającego się z nowoczesnych zakładów i instalacji przetwarzających węgiel kamienny w komponenty niezbędne dla przemysłu. Jego utworzenie i funkcjonowanie wpisuje się praktycznie we wszystkie cele rozporządzenia.Warto zauważyć, że mysłowicki klaster technologiczny obejmujący projekt Brzezinka 3 jest spójny z celem rozporządzenia w sprawie FST, jakim jest zapewnienie dywersyfikacji gospodarczej. Mysłowicki klaster technologiczny bez wątpienia przyczyni się do powstania zróżnicowanego przemysłu, dostarczającego komponenty dla wielu sektorów. W takim rozwoju Górny Śląsk powinien mieć udział.Ponadto mysłowicki klaster technologiczny obejmujący projekt Brzezinka 3 stoi w zgodności z kolejnym celem rozporządzenia w sprawie FST, jakim jest zapobieganie depopulacji i likwidacji miejsc pracy. Według oficjalnych prognoz z dzisiejszych 73 tys. osób mieszkających w Mysłowicach, w 2050 roku pozostanie tylko 62 tys. mieszkańców.- Realizacja klastra z pewnością przyczyni się do zatrzymania procesu odpływu mieszkańców, zwiększając jednocześnie zatrudnienie w Mysłowicach i w regionie o kilka tysięcy nowych miejsc pracy.Warto także nadmienić, iż ochrona tożsamości kulturowej to kolejny cel rozporządzenia w sprawie FST, który spełnia mysłowicki klaster technologiczny z projektem „Brzezinka 3", chroniąc niemal dwustuletnie dziedzictwo i górniczą tradycję Mysłowic w nowoczesnej formie.Istotnym elementem, wykraczającym nieco poza FST, jest europejska autonomia przemysłowa i lokalizacja sektorów strategicznych. Epidemia COVID-19 oraz zaburzenie łańcuchów dostaw sprawiły, że w Unii Europejskiej jeszcze głośniej brzmią głosy o konieczności budowania europejskiej autonomii i konkurencyjności globalnej, w tym lokalizacji strategicznych sektorów i linii produkcyjnych w granicach Unii Europejskiej. Europejska Strategia Przemysłowa wymienia jako istotne sektory produkcji komponentów chemicznych i produkcji wodoru - to one będą wspierane przez UE. Mysłowicki klaster technologiczny może być projektem, gdzie funkcjonować będą technologie istotne dla polskiej i europejskiej gospodarki, w tym technologie wodorowe. Te z kolei wpisują się w Polską Strategię Wodorową 2030.Nie należy przy tym zapominać, że idą za tym europejskie fundusze na badania i rozwój, a technologie rozwijane i wdrażane w Mysłowicach mogą kwalifikować się do pozyskania finansowania z unijnych programów takich jak LIFE oraz wspierających innowacje EIC Accelerator czy Research Fund for Coal and Steel.Jednocześnie część naszej produkcji będzie przeznaczona do przetworzenia na wysokiej jakości paliwa bezdymne dla gospodarstw domowych, stosujących nadal piece opalane paliwami stałymi. Chodzi o wysokojakościowy surowiec o wysokiej kaloryczności, niskim zasiarczeniu i niskiej zawartości popiołu.Dzięki temu może być także z powodzeniem stosowany w czasie transformacji energetycznej w wypieraniu i w zastępowaniu różnych, bardzo słabej jakości produktów stosowanych w gospodarstwach domowych, co zmniejszy poziom zanieczyszczenia powietrza. Nasze analizy wskazują, że po 2029 roku w Europie, w tym w Polsce, nadal będzie popyt na niskoemisyjne paliwo, drastycznie zmniejszające poziom smogu.- Jesteśmy przekonani, że samo rozporządzanie o FST nie zawiera podstaw do nieprzyznania Mysłowicom i regionowi środków z FST. Jesteśmy gotowi do dialogu z władzami województwa śląskiego, przygotowującymi Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji i wsparcia ich argumentacji przed Komisją Europejską. COP26 pokazał, że następuje ewolucja w podejściu do węgla i myślenia o jego wykorzystaniu w zróżnicowany, nowoczesny sposób.- Jak już informowaliśmy, uruchomienie samego zakładu wydobywczego stworzy 900 miejsc pracy oraz 4-5 tys. miejsc pracy w sektorze okołogórniczym. Prace nad planem klastra technologicznego jeszcze trwają, ale już dziś szacujemy, że może on wygenerować dodatkowe zapotrzebowanie na kilka tysięcy wykwalifikowanych pracowników.- Zakładamy, że projektowanie i budowa zakładu wydobywczego potrwają do 2029 roku. Do tego czasu czeka firmę mnóstwo pracy związanej z organizacją, pozyskaniem partnerów i podwykonawców. To niezwykle skomplikowany proces, angażujący większość zasobów spółki.