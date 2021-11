Piotr Pyzik w górnictwie staje przed straceńczą misją

Wiele wskazuje na to, że nowy wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik będzie odpowiadał za zmiany w energetyce i górnictwie. - Najłatwiej chyba pójdzie panu wiceministrowi Pyzikowi rozmawiać z urzędnikami Komisji Europejskiej, gdzie kompetencje zawodowe nie mają żadnego znaczenia, a liczy się wyłącznie dyplomacja. I to może być atutem pana wiceministra Pyzika - komentuje dla WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. A szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek wskazuje, że należy współczuć nowemu wiceministrowi, bowiem bałagan jaki zastaje on w górnictwie i energetyce jest ogromny.

W umowie społecznej między górniczymi związkami a rządem zapisano, że od wydobycia węgla kamiennego energetycznego mamy odchodzić do roku 2049.

Potrzeba jednak zgody Komisji Europejskiej na dopłaty do wydobycia do tego czasu.

Obecnie polskie górnictwo znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji.

Potrzebne doświadczenie i kompetencje

Należy współczuć, bo bałagan w górnictwie i energetyce jest ogromny