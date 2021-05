PiS: mamy wypracowaną umowę ramową w sprawie kopalni Turów

Mamy wypracowaną umowę ramową, która ma być bazą do dalszego porozumienia dotyczącego kopalni w Turowie - powiedział w środę rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Dodał, że zespoły negocjacyjne ze strony polskiej i czeskiej pracują bez przerwy.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel był gościem Radia Wrocław, gdzie został zapytany, czy doszło do porozumienia z premierem Czech ws. wycofania wniosku do TSUE?

"Mamy wypracowaną umowę ramową, która ma być bazą do dalszego porozumienia dotyczącego kopalni w Turowie. To porozumienie ma określać inwestycje i działania dotyczące zabezpieczania całej kopalni oraz wód gruntowych i w momencie podpisania tego już właściwego porozumienia Czechy miałyby wycofać swój wniosek z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - powiedział Fogiel.

Podkreślił, że zespoły negocjacyjne pracują w zasadzie bez przerwy i liczy, że jak najszybciej uda się tę sprawę załatwić.

Dodał, że z Czechami Polska ma bardzo dobre relacje, a nieporozumienia czy konflikty interesów, zdarzają się nawet między najlepszymi przyjaciółmi.

"Nie można równocześnie oczekiwać, żeby wszyscy realizowali, chociaż bardzo byśmy chcieli, ale trzeba patrzeć na rzeczywistość, żeby realizowali wyłącznie polski interes. To my musimy o niego dbać przede wszystkim. Ale te dobre relacje pozwalają na to, żeby w takich sytuacjach kryzysowych szybko dochodzić do porozumienia" - powiedział Fogiel.

Nie ma mowy, żeby wyłączyć pracę kopalni w Turowie, to byłby katastrofalny cios w polską energetykę, w polską gospodarkę - powiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.