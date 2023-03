PiS, PO i Lewica jednym głosem w obronie polskich kopalń

To zagrożenie dla polskiego górnictwa – jednym głosem mówią przedstawiciele kilku partii, do których przyłączyły się związki zawodowe. Chodzi o dyrektywę metanową, która – według podpisanej właśnie "koalicyjnej" deklaracji – doprowadzi do szybkiego zamykania kopalń.

Eurodeputowani z różnych ugrupowań deklarują współpracę w obronie polskiego górnictwa.

Dyrektywa metanowa może przyspieszyć zamykanie kopalń - uważają górnicze spółki.

Przyszłość węgla to temat jednego z paneli podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (24-26.04.2023 r.).

„Ten akt prawny w proponowanym kształcie stanowi egzystencjalne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania całego polskiego sektora górnictwa węgla energetycznego i koksowego" – piszą we wspólnej deklaracji uczestnicy spotkania zorganizowanego z inicjatywy NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Górników w Polsce i Porozumienia Związków Zawodowych Kadra.

W deklaracji czytamy także: "Jego przyjęcie w proponowanej formie oznaczać będzie błyskawiczną likwidację przedsiębiorstw górniczych oraz dziesiątek firm zajmujących się produkcją sprzętu i świadczących wszelkiego rodzaju usługi na rzecz kopalń. Przede wszystkim jednak wdrożenie tego rozporządzenia oznacza utratę nawet kilkuset tysięcy miejsc pracy w polskim górnictwie i jego otoczeniu”.

Metanem połączeni. Deklaracja sprawiła, że jednym głosem mówią politycy kilku opcji

W siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” spotkali się nie tylko przedstawiciele spółek górniczych, ale również europosłowie: Jerzy Buzek (Koalicja Obywatelska), Beata Szydło (Prawo i Sprawiedliwość), a także Łukasz Kohut i Marek Balt (Lewica) oraz Grzegorz Tobiszowski, Izabela Kloc, Jadwiga Wiśniewska i Anna Zalewska (PiS), jak również przedstawiciel Jana Olbrychta (KO). Uczestników połączyła planowana dyrektywa metanowa, czyli przepisy dotyczące wprowadzenia w ciągu czterech lat norm emisji metanu.

- Wszyscy, jak jeden mąż, siedzący dzisiaj na sali - zarówno związkowcy, jak i europosłowie i pracodawcy - zgodziliśmy się co do tego, że jedziemy tutaj na jednym wózku i wszyscy będziemy wspólnie pracować nad tym, aby zmienić to niekorzystne rozporządzenie - powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, cytowany przez związkowy portal.

Emisja metanu w polskich kopalniach jest znacznie wyższa niż planowane limity

Zgodnie z założeniami dyrektywy od 2027 r. obowiązywać będzie norma dopuszczająca maksymalną emisję 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla innego niż koksowy, a od roku 2031 – 3 tony tego niebezpiecznego dla ludzi i środowiska gazu na 1000 ton węgla, w tym także koksowego.

Polskie kopalnie emitują znacznie więcej, przeciętnie to emisja od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Przekroczenie norm będzie oznaczać wysokie kary; według szacunków Polskiej Grupy Górniczej byłoby to nawet ok. 1,5 mld zł rocznie.

Dlatego właśnie Polska Grupa Górnicza już na początku marca informowała, że wprowadzenie unijnego rozporządzenia w obecnym kształcie oznacza wcześniejszą likwidację Ruchu Jankowice, Ruchu Rydułtowy, kopalni „Mysłowice-Wesoła”, „Staszic-Wujek”, „Ruda” oraz „Sośnica” - i to w ciągu najbliższych czterech lat.

Według spółki za osiem lat zostaną zamknięte kopalnie „Marcel” i „Chwałowice”, a przepisy nie będą miały wpływu jedynie na żywotność kopalni „Piast-Ziemowit” oraz „Bolesław Śmiały”. Wprowadzenie rozporządzenia oznacza likwidację około 30 tysięcy miejsc pracy w tej jednej spółce.

"W proponowanym projekcie rozporządzenia jest wiele zapisów, które są szkodliwe dla polskich kopalń. Limity emisyjności zapisane w tym projekcie są niemożliwe do wypełnienia w jakiejkolwiek kopalni głębinowej z pokładami metanowymi" - tłumaczy Jastrzębska Spółka Węglowa, największy europejski producent węgla koksowego.

Obawy ma nie tylko PGG, ale także JSW, producent surowca krytycznego dla UE

Zdaniem przedstawicieli JSW wprowadzenie zakazu emisji metanu z szybów wentylacyjnych jest bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia górników pracujących pod ziemią, a technologie związane z utylizacją i wykorzystaniem metanu z szybów wentylacyjnych - z uwagi na zbyt niskie stężenia metanu - nie są aktualnie dostępne dla europejskiego górnictwa.

- Projekt mówi, że po trzech latach nałożone zostaną na kopalnie wydobywające węgiel koksowy limity emisji metanu. Nie wiemy, jakie to będą limity, spodziewać się jednak można, że równie restrykcyjne jak dla kopalń węgla energetycznego. To tym groźniejsze, że złoża węgla koksowego charakteryzują się znacznie wyższą metanowością - mówi portalowi WNP.PL Wojciech Kałuża, zastępca prezesa JSW ds. rozwoju, który także podpisał dokument.

Projekt rozporządzenia traktuje w sposób nierówny spółki górnicze działające na terenie państw unijnych oraz podmioty spoza UE, a także eksporterów węgla – uważają sygnatariusze deklaracji. Jak piszą: „Projekt nie nakłada kar za import węgla lub jego produkcję poza granicami UE w sposób adekwatny do obciążeń przewidzianych da unijnych producentów, radykalnie naruszając tym samym elementarne reguły wolnej i sprawiedliwej konkurencji”.

Autorzy deklaracji podkreślają też, że dane, na których opierały się unijne instytucje, przygotowując dokument, są już nieaktualne. Ich zdaniem mają bowiem pochodzić sprzed inwazji Rosji na Ukrainę, nie uwzględniając tym samym zmian, do jakich doszło w kwestii bezpieczeństwa energetycznego na Starym Kontynencie.

To prawdopodobnie ostatnie chwile, by podjąć interwencję dotyczącą zmiany przepisów

- Rozporządzenie metanowe to o jeden most za daleko... Zgodnie z nim nawet 80 proc. polskich kopalń do 2031 roku byłoby zamkniętych. Jestem w kontakcie ze związkowcami i wyborcami i nawet te osoby, które tak jak ja mają "zielone serce", uważają, że jeszcze za wcześnie na te przepisy, także w kontekście obecnej sytuacji na rynku energii - mówi portalowi WNP.PL Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dyskusja nad planowaną dyrektywą wciąż trwa, a pod głosowanie w Parlamencie Europejskim nowe regulacje najprawdopodobniej trafią w najbliższych tygodniach.

- Naszym najpilniejszym zadaniem jest zdobycie arytmetycznej większości w Parlamencie Europejskim. Ważne jest, by wszystkie frakcje opozycyjne w polskim parlamencie przekonały swoich partnerów w Parlamencie, zrzeszonych w Europejskiej Partii Ludowej i Grupie Socjalistów - powiedział portalowi WNP.PL Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego i były sekretarz stanu odpowiedzialny za górnictwo w Ministerstwie Energii. I dodaje: - Tylko jedność wszystkich środowisk politycznych w Polsce może zapobiec katastrofie gospodarczej po wejściu w życie dyrektywy metanowej w brzmieniu przygotowywanym przez Zielonych w PE i Komisji Europejskiej. Ponad politycznymi podziałami musimy zbudować większość, by w Parlamencie przeforsować poprawki, które będą chronić nasze górnictwo, gospodarkę i niezależność surowcową.

Warto przypomnieć, że ponad miesiąc temu o działanie w sprawie metanu apelował do europosłów Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, zwracając się w liście o pomoc i podjęcie niezbędnych działań w celu zmiany unijnego rozporządzenia.