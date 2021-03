Pismo przeciw ekogroszkom trafiło do UOKiK. Będzie ciekawa sprawa

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła 2 marca 2021 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) formalne zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów korzystających z węgla typu „ekogroszek”. Producenci groszków odpierają zarzuty i wskazują, że działają zgodnie z istniejącym prawem.

Postulat czwarty to usunięcie ze stron internetowych producentów informacji, które mogą sugerować ekologiczny charakter „ekogroszku”.- Dowody zgromadzone przez Fundację ClientEarth wyraźnie świadczą o tym, że interwencja UOKIK jest niezbędna i wymaga niezwłocznego działania Urzędu. Stanowisko Fundacji znajduje pełne oparcie w przepisach z zakresu ochrony konsumentów - dodaje Marina Skarbek-Kozietulska, adwokatka i wspólniczka w kancelarii, która reprezentuje Fundację ClientEarth w ramach współpracy pro bono.- Konsumenci i konsumentki mają prawo do rzetelnej informacji o produktach, które nabywają. Nazywanie węgla ekologicznym nie spełnia definicji rzetelnej informacji, a dodatkowo może wykorzystywać słuszne intencje kupujących. Jako organizacja działająca w interesie społecznym sprzeciwiamy się takim praktykom. Czysty węgiel nie istnieje – podsumowuje Kamila Drzewicka.W lutym 2021 r. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała wyniki analizy naukowej przeprowadzonej na jej zlecenie przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Z analizy wynika m.in. że „ekogroszki” emitują znaczne ilości pyłów (nawet czterdziestokrotnie więcej niż dopuszcza norma).Z kolei na początku lutego Fundacja opublikowała wyniki badania opinii publicznej, z którego wynika, że pro-ekologiczny przekaz branży węglowej trafia na podatny grunt u osób korzystających z kotłów węglowych, co może wprowadzać ich w błąd.Już w styczniu 2021 r. Polska Grupę Górniczą (PGG) wydała oświadczenie w którym wyjaśnia, że kwestię tego, czy paliwo o którym mowa wolno w Polsce legalnie nazywać "ekogroszkami" można rozstrzygnąć szybko i ściśle formalnie. - Obiektywnej odpowiedzi udziela obowiązujący akt prawny, w którym taką właśnie nazwę przypisano jednemu z sortymentów węgla kamiennego, brykietów lub peletów o uziarnieniu 5-31,5 mm w tabeli nr 4 załącznika do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - podpowiada PGG.Odpowiedź na pytanie, czy ekogroszki są bezpieczne dla zdrowia i ekologiczne, zawiera z kolei podstawa prawna powyższego rozporządzenia, a mianowicie Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, której art. 3a zapewnia wprost, że opisane w niej paliwa węglowe przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych i instalacjach o mocy mniejszej niż 1 MW „spełniają wymagania jakościowe określone dla tego rodzaju paliwa ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów”.PGG przypomina, że wzmiankowana ustawa wdrożyła swą treścią sześć dyrektyw Unii Europejskiej wydanych od 1998 do 2015 r. w zakresie jakości paliw z myślą o ich wpływie na stan środowiska i zdrowie publiczne.- Tyle prawo w Polsce wobec pretensji Prawników dla Ziemi. Warto jednak wyjaśnić, że akcja Client Earth kwestionuje nie tyle wady ekogroszków, co sam fakt, że są one węglem i to wystarcza do dyskwalifikacji. Takie podejście, zdaniem spółki jest nieuczciwe - przekonuje PGG.- Ekogroszki i doskonalone wciąż technologie ich produkcji oraz spalania w najnowocześniejszych kotłach V generacji klasy Ecodesign solidnie zapracowały na uznanie i miano paliw ekologicznych. Odznaczają się optymalnym stosunkiem ceny do efektywności energetycznej i ekologicznej. ClientEarth sugeruje, że paliwo ekologiczne musi być bezemisyjne, tymczasem nie ma na świecie nośników energii obojętnych dla środowiska - przekonuje PGG.I powołuje na Słownik Języka Polskiego który mówi, że "ekologiczny” – znaczy nie tylko „taki, który nie niszczy środowiska, nie zakłóca jego równowagi”, ale też „taki, który ma na celu ochronę środowiska”.- I właśnie w takim aspekcie - poprawy efektywności i przyjazności dla środowiska, maksymalizowania skali ograniczania niskiej emisji w stosunku do tradycyjnych sposobów spalania - niezaprzeczalne są zalety kwalifikowanych paliw węglowych, które pozwalają w polskich warunkach ekonomicznych i energetycznych zredukować aż o 97-99 proc. najszkodliwsze emisje zanieczyszczeń (tlenku węgla, pyłów, lotnych związków organicznych, bezo(a)pirenu i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - podkreśla PGG.Warunkiem wykorzystania możliwości ekogroszków są właściwe technologie spalania, dlatego zagadnienie kwalifikowanych paliw węglowych należy postrzegać łącznie z dynamicznym rozwojem techniki grzewczej nowej generacji.