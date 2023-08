Piszą do premiera i chcą odwołania prezesa PGE

"Żądamy od Pana Premiera natychmiastowego odwołania ze stanowiska prezesa zarządu PGE S.A. Wojciecha Dąbrowskiego" - zaznacza Sierpień 80 w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Związek zawodowy Sierpień 80 wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego.

Sierpień 80: jak deklaracje prezesa Dąbrowskiego mają się do podpisanych ze stroną społeczną porozumień?

"Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 stanowczo żąda wyciągnięcia konsekwencji wobec Rady Nadzorczej i Zarządu PGE S.A., które w dniu 29 sierpnia przedstawiły nową strategię spółki. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski, podczas specjalnie zwołanej konferencji, chwalił się, nie ukrywając zadowolenia, że spółka do roku 2030 odejdzie od węgla, a do roku 2040 osiągnie zereoemisyjność.

Te skandaliczne i bezmyślne wypowiedzi wywołały niepokój i złość na Śląsku. Jak deklaracje Prezesa Dąbrowskiego, mają się do podpisanych ze stroną społeczną porozumień? W podpisanej przez Pana Rząd umowie społecznej mowa jest o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego na Śląsku, do roku 2049" - podkreśla w piśmie do premiera Sierpień 80.

I przypomina, że PGE pełni ważną rolę na polskim rynku węgla.

"PGE to największy odbiorca węgla energetycznego ze śląskich kopalń. Na przykład PGG sprzedaje do PGE ogromną część swojej produkcji. Komu będą sprzedawać węgiel śląskie kopalnie, jeśli - jak ogłosił prezes PGE - spółka do roku 2030 ma zamiar odejść od węgla? Jaka będzie przyszłość śląskich kopalń, jeśli PGE oświadczyło, że po roku 2040 Spółka ma zamiar osiągnąć zeroemisyjność? Co z gwarancjami dla górników, że do roku 2049 na Śląsku będą funkcjonować kopalnie węgla kamiennego?

Sierpień 80: kto kłamie? Dąbrowski akcjonariuszy spółki, czy rząd górników?

Kto kłamie? Dąbrowski akcjonariuszy spółki, czy rząd górników? Kto upoważnił Radę Nadzorczą i Zarząd PGE do wyrzucenia Umowy Społecznej z Górnikami do kosza na śmieci? I w końcu, jak się ma ogłoszona przez Dąbrowskiego nowa strategia Spółki, do wydanego dzień później oświadczenia MAP, kwestionującego wszystko to, co ogłosił Prezes Dąbrowski? Kto kreuje politykę energetyczną Polski, i kto decyduje o dotrzymaniu podpisanych przez Rząd Rzeczypospolitej zobowiązań? Pan, jako szef Rządu, MAP, czy Prezes Dąbrowski, który ogłasza sprzeczne z polityką Rządu deklaracje? A może, wcale nie sprzeczne?

Żądamy od Pana Premiera natychmiastowego odwołania ze stanowiska prezesa zarządu PGE S.A. Wojciecha Dąbrowskiego i całej Rady Nadzorczej Spółki. Żądamy potwierdzenia, że wszystkie podpisane z Górnikami porozumienia będą dotrzymane i nikt swoimi decyzjami nie doprowadzi, do konieczności wcześniejszego zamykania śląskich kopalń" - kończy pismo do premiera Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.