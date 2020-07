Plan naprawczy Polskiej Grupy Górniczej już za kilka dni

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że w czwartek, 23 lipca, zostanie zaprezentowany plan naprawczy Polskiej Grupy Górniczej (PGG). To odpowiedź na zarzuty związkowców obawiających się, że PGG nie przetrwa najbliższych trzech miesięcy.

Plan naprawczy PGG

Ministerstwo aktywów zapewnia, że zmniejszenie importu nie wynika z sytuacji rynkowej, ale jest efektem działań, które rząd podjął m.in. w zakresie zintensyfikowania kontroli na granicach, a także przyjęcia przez spółki energetyczne zasady, zgodnie z którą wykorzystywany w energetyce zawodowej jest wyłącznie węgiel krajowy.- Trudno się w tej sytuacji zgodzić z przywoływanymi przez stronę związkową zarzutami o wielomiesięczną bezczynność Ministerstwa Aktywów Państwowych i brak realnych kroków na rzecz uzdrowienia sytuacji w polskim górnictwie. Trudno się też zgodzić z zarzutem o brak dialogu - czytamy w oświadczeniu resortu.Niezależnie od tych działań doraźnych Ministerstwo Aktywów Państwowych już kilka miesięcy temu zażądało od zarządu Polskiej Grupy Górniczej przygotowania planu naprawczego. Taki plan został przygotowany przez zarząd spółki.W ocenie MAP spełnia on kilka kluczowych przesłanek: jest realny, gwarantuje funkcjonowanie rentownych jednostek w dłuższym horyzoncie czasowym oraz zapewnia racjonalność ekonomiczną działania spółki.Ważnym elementem planu jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego zatrudnionych pracowników. Jego prezentacja i dyskusja ze związkami zawodowymi zaplanowana jest na najbliższy czwartek, tj. 23 lipca 2020. W tym celu skierowano stosowne zaproszenia do reprezentatywnych związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej.- Obok wskazanych powyżej działań, rząd przygotowuje strategię transformacji sektora energetycznego. Cele są wspólne zarówno dla strony społecznej, jak i przedstawicieli rządu. Nadrzędna jest ochrona miejsc pracy przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilnego funkcjonowania energetyki i górnictwa na najbliższe dziesięciolecia - przekonuje Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).Jak zadeklarowano, strategia transformacji energetyki zostanie przedstawiona niebawem, a ważnym jej elementem będą nie tylko konsultacje społeczne, ale również ustalenia z Komisją Europejską oraz przeprowadzenie procesu legislacyjnego.Przyjęcie strategii określi nie tylko model energetyki na najbliższe dziesięciolecia, ale stworzy perspektywę funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego i brunatnego.- Niezależnie od tego, że kontakty zarządów spółek górniczych i energetycznych ze stroną społeczną są intensywne, również Ministerstwo Aktywów Państwowych deklaruje pełne wsparcie i zaangażowanie w dialog społeczny. Najważniejsze jest wypracowanie rozwiązań, które będą brały pod uwagę realia ekonomiczne i będą cieszyły się wsparciem wszystkich stron dialogu - zapewnia resort aktywów państwowych.