Po gazie z Rosji Europa popada w kolejną ryzykowną zależność

Pozyskiwanie i produkcja metali rzadkich degradują środowisko. Ponadto metale te głównie wydobywa się w krajach, które nie są demokratyczne. Z uzależnienia od rosyjskiego gazu Unia Europejska wchodzi w kolejne uzależnienie - głównie od Chin.

Transformacja energetyczna to proces, który pochłonie ogromne ilości surowców.

Chodzi choćby o metale ziem rzadkich, które wydobywane są głównie w Chinach, ale także między innymi w Kongo, Chile, Australii czy Indonezji.

Zakładana w Unii Europejskiej transformacja energetyczna będzie wymagała ogromnych inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym panele fotowoltaiczne czy elementy farm wiatrowych lądowych oraz morskich. Chodzi też o rozwój elektromobilności.

Metale ziem rzadkich mają kluczowe zastosowanie w transformacji energetycznej

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej zaznaczył, że metale ziem rzadkich mają kluczowe zastosowanie w transformacji energetycznej, stąd też głównym tematem dyskusji politycznej powinna być kwestia: ile ich jest i skąd pochodzą. Zaznaczył, że jedynymi demokratycznymi państwami, które je produkują są USA i Australia.

- Stąd zachodzi takie samo ryzyko zaprzestania ich produkcji albo ograniczenia dostaw, jak w przypadku Rosji. Może się okazać, że w całości będziemy zależni od państw, na które nie będziemy mieli żadnego wpływu - ostrzegał prezes PGG podczas konferencji pt. „Wykorzystanie surowców krytycznych w procesie transformacji energetycznej, a skutki środowiskowo-społeczne”, która odbyła się 21 listopada w Głównym Instytucie Górnictwa.

Europa, która w 40 proc. była uzależniona od rosyjskich węglowodorów, zmierza teraz do jeszcze większego uzależnienia energetycznego, bowiem w przypadku niektórych surowców ich jedynym producentem są Chiny. W ogóle w przypadku metali ziem rzadkich Unia Europejska może się uzależnić od państw, które nie są demokratyczne. Poza tym wydobycie metali ziem rzadkich wiąże się z ogromną dewastacją środowiska.

Przykładowo kobalt wydobywany jest w Kongu. Przy tym wydobyciu pracują także dzieci i kobiety. Z kolei lit wydobywany jest w Australii, Chile, Chinach, Argentynie czy Brazylii. A nikiel w Indonezji. Te surowce będą wykorzystywane w transformacji energetycznej, ale też w innych dziedzinach i może ich brakować.

Surowce mineralne wykorzystywane w procesie transformacji energetycznej będą surowcami deficytowymi, a przez to również niezwykle drogimi. Ich ceny już wzrastają w zastraszającym tempie.

- Powinniśmy się zastanowić, czy definicja bezpieczeństwa energetycznego nie powinna ulec zmianie polegającej na tym, żeby wybić element zarządzalności zasobami jako element kluczowy. Jeżeli jakiś zasób nie jest kontrolowany przez nas, bowiem politycznie pochodzi z terenu niepewnego, to nie powinien być ujmowany w miksie energetycznym jako źródło energii - wskazywał Tomasz Rogala.

- Drugi element to jest efektywny recykling. Najpierw zacznijmy odzyskiwać efektywnie metale rzadkie i wszystkie kluczowe surowce, a dopiero później rozpocznijmy zamykanie sektora górniczego. I trzeci element: bądźmy uczciwi i zakażmy importu elektrośmieci. Postawmy też takie same wymogi dla krajów, które chcą dostarczać metale rzadkie do Europy - zakaz pracy dzieci, odpowiednie standardy bhp i prawa pracy, a także wreszcie odpowiednie standardy środowiskowe - podkreślał Rogala.

Eksploatacja w Afryce czy Ameryce Południowej jest prowadzona w sposób szkodliwy dla środowiska i klimatu

Prof. Józef Dubiński, naukowiec z Głównego Instytutu Górnictwa i były szef GIG-u wskazywał, że przed górnictwem surowców są bariery zasobowe, geograficzne, czy środowiskowe.

Przecież eksploatacja w Afryce czy Ameryce Południowej jest prowadzona w sposób szkodliwy dla środowiska i klimatu. A procesy wydobycia i przetwarzania tych surowców są emitentem dwutlenku węgla. Poza tym są to procesy niezwykle wodochłonne. Trzeba wydobyć ogromne ilości skały, które następnie trzeba przetworzyć. Społeczeństwa europejskie są niestety niedoinformowane. Mówi się o rozwoju fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej na lądzie i morzu. Jednak nikt się nie zastanawia, jak pozyskiwane są surowce do produkcji wiatraków czy paneli i jak to wydobycie wpływa na środowisko.

Przykładowo lit będący podstawowym surowcem do produkcji baterii akumulatorowych kosztował 39 tys. zł za tonę w 2020 roku. A teraz jego cena to 600 tys. zł za tonę. Mamy 1500 proc. wzrostu ceny, bowiem jest to kluczowy pierwiastek dla rozwoju elektromobilności.

- Ale nie posiadamy go w Europie, a popyt został wywołany politycznie - wskazywał Tomasz Rogala. I zaznaczył, że samochody elektryczne miały tanieć. Niestety tak się nie stało. Kompaktowy elektryczny samochód kosztował w 2020 roku 125 tys. zł. A obecnie 160 tys. zł. Te technologie zatem wcale nie zrobiły się tańsze.

Metale rzadkie mają takie znaczenie jak energia, ropa czy węgiel, są niezbędne byśmy na co dzień funkcjonowali i zachowali obecny poziom życia

Brak odpowiedniej podaży surowców krytycznych kończy się wzrostem cen produktów, do których wytworzenia te surowce są potrzebne. Dochodzi kwestia elektrośmieci. Przykładowo w Ghanie jest olbrzymie wysypisko elektrośmieci. Z UE wywozi się je tam. O tym się jednak w Europie nie mówi.

- Metale rzadkie mają takie znaczenie jak energia, ropa czy węgiel, są niezbędne byśmy na co dzień funkcjonowali i zachowali obecny poziom życia, dlatego kwestie ile kosztują i skąd pochodzą powinny być głównym elementem dyskusji politycznej - wskazywał Rogala. -Przecież my w całości, w stu procentach będziemy zależni od państw, na które nie będziemy mogli mieć żadnego wpływu, te państwa będą prowadziły ekspansywną politykę gospodarczą do krajów, do których dostarczają surowce krytyczne. W całości Europa jest uzależniona od krajów trzecich i zmierza do jeszcze większego uzależnienia energetycznego - zaznaczył.