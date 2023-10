Po wyborach zacznie się walka o podział tortu

Pewnie taki nowy rząd złożony z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy zdoła odblokować pieniądze z KPO - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

- Trudno teraz rozprawiać na temat wyborów, bo trzeba poczekać do podania oficjalnych wyników - mówi portalowi WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Wydaje mi się, że jednak będzie zmiana rządu. Na pewno prezydent Andrzej Duda najpierw wskaże na Prawo i Sprawiedliwość, jako zwycięskie ugrupowanie, by formułowało rząd. Zatem PiS będzie miał czas, żeby pewne sprawy sobie poukładać, poczyścić. Potem sądzę, że dojdzie do sytuacji, w której to Koalicja Obywatelska będzie tworzyła rząd z udziałem Trzeciej Drogi i Lewicy. Wiele się wtedy zmieni. Trzeba będzie się bowiem dogadywać, a tempo legislacji będzie wolniejsze. Szczególnie w pierwszych miesiącach to będzie takie układanie się i docieranie na nowo - dodaje Marian Kostempski.

Później przyjdzie twarda rzeczywistość i walka o to, kto co uszczknie z tego tortu

- Pewnie taki nowy rząd złożony z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy zdoła odblokować pieniądze z KPO. Natomiast tego, co może być w dłuższej perspektywie, trzeba się obawiać. Dlatego, że te trzy ugrupowania miały tylko jeden cel: odsunąć PiS od władzy. Jednak później przyjdzie twarda rzeczywistość i walka o to, kto co uszczknie z tego tortu. Zatem może dochodzić do tarć i do spowolnienia decyzyjnego. I nie wiem, czy w takiej sytuacji taki rząd będzie w stanie przetrwać cztery lata, bowiem nie jestem politologiem - dodaje.

- Jeżeli chodzi o górnictwo, to po zmianie rządu dla górnictwa powinno być lepiej - uważa Marian Kostempski. - Jeżeli bowiem będzie wola, żeby spowolnić likwidację górnictwa i zamykanie kopalń, to takiemu nowemu rządowi byłoby łatwiej dogadać się w Brukseli. Można zasłyszeć, że PiS może chcieć dogadać się z PSL-em. Nie wiadomo jednak, ile głosów będzie miał PSL. Sądzę, że nie za dużo. Ta partia pod rządami Władysława Kosiniaka-Kamysza się kurczyła, choć miało być zupełnie inaczej. Trzeba poczekać, by dowiedzieć się, ilu posłów do Sejmu może wprowadzić PSL. Wydaje mi się, że to jednak partia Szymona Hołowni będzie miała znaczącą większość - zaznacza Kostempski.

Powinniśmy mieć stabilny rząd. Jeżeli jednak dojdzie do tarć i kłótni, to dobrze nie będzie

- Trzeba pamiętać, że celem opozycyjnych ugrupowań było, mówiąc kolokwialnie, wywalenie PiS-u. I potem zaczną się tarcia, choćby w zakresie podziału różnych stanowisk - podkreśla Marian Kostempski. - A jest wojna na Ukrainie, mamy też do czynienia z napiętą sytuacją i niestabilnością ekonomiczną w skali makro. Chęć dominacji na rynkach międzynarodowych przez Chiny też będzie powodowała kolejne napięcia. Dlatego powinniśmy mieć stabilny rząd. Jeżeli jednak dojdzie do tarć i kłótni, to dobrze nie będzie. A zapewne tych tarć nie zabraknie - podsumowuje Marian Kostempski.