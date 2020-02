Początek 2020 roku na międzynarodowym rynku węgla: nastroje raczej kiepskie

Początek 2020 roku na międzynarodowym rynku węgla nie poprawił słabych nastrojów, które przeważały na całym jego obszarze pod koniec roku 2019. W obszarze Atlantyku presja na energetykę węglową jest coraz mocniejsza mimo, iż konsumpcja surowca została już zredukowana o ponad połowę w takich krajach jak Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania oraz Francja.

Czekając na zmiany

A zatem można oczekiwać zwiększonego zużycia gazu w ciepłownictwie oraz takich gałęziach przemysłu, jak cementowy czy ceramiczny. Natomiast korzystanie z węgla importowanego w dużej mierze uzależnione będzie od cen na międzynarodowym rynku węgla, które cały czas są konkurencyjne wobec cen surowca krajowego.Na początku stycznia 2020 roku cena surowca krajowego podążała trendem wzrostowym, na skutek zamknięć kopalń ze względu na zbliżające się obchody Świąt Chińskiego Nowego Roku, co ograniczyło dostawy do portów głównie na północy kraju.Według danych Argus media, ceny węgla energetycznego o parametrach NAR 5500 kcal/kg w pierwszym tygodniu nowego roku kształtowały się na poziomie 553-557 juanów/t FOB Porty Północnych Chin, wobec 550 juanów/t w ostatnim tygodniu, podczas gdy w tym samym czasie, cena surowca o tej samej kaloryczności pochodzącego z importu uwzględniająca koszt transportu, opłaty portowe oraz 13-procentowy podatek VAT była o 70 juanów/t niższa w stosunku do surowca krajowego.Uwzględniając jednak fakt, iż 1 stycznia władze Chin przywróciły procedurę celną, wzrost cen krajowych może zostać ograniczony. Stąd wielką niewiadomą pozostaje perspektywa na cały 2020 rok, bowiem obecnie nie do końca wiadomo, na jak długo Pekin będzie chciał wprowadzić ograniczenia w imporcie.Poza tym - zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - wybuch epidemii koronawirusa pod koniec stycznia w Chinach także przełoży się na opóźnienia we wznowieniu produkcji kopalń węgla koksowego, głównie w prowincji Shanxi, co ograniczy podaż krajowego surowca.Dodatkowo wprowadzone ograniczenia na granicach Chin z Mongolią oraz Rosją, które wstrzymały eksport węgla koksowego do Chin znacząco zredukują podaż węgla koksowego w całym kraju.O ile jednak ograniczenie dostaw węgla koksowego z Mongolii może poważnie ograniczyć podaż węgla koksowego w Chinach, bowiem kraj ten obok Australii jest największym dostawcą tego surowca na rynek Chin, to ograniczenie dostaw z Rosji nie będzie na tyle duże, aby znacząco wpłynęło na podaż.Zobacz też: Nie ma szans na pokonanie „zielonych” branż. Prezes PGG apeluje o sprawiedliwą transformację