Podatek węglowy. Może to i dobry pomysł, jednak spóźniony o kilka lat

Niebawem ma zostać przedstawiony projekt podatku od emisji dwutlenku węgla, który ma być nakładany na towary importowane do państw Unii Europejskiej z krajów, w których nie obowiązuje restrykcyjna polityka klimatyczna.

Import węgla gorszy dla klimatu niż jego wydobycie na miejscu

Sprawą podatku zajmuje się także Komisja Europejska. W październiku 2020 roku Komisja zakończyła etap publicznych konsultacji nad pomysłem podatku i przygotowuje propozycje ostatecznego projektu.Szczegóły zostaną przedstawione prawdopodobnie w czerwcu 2021 roku. - Nie znając szczegółów podatku, trudno go szczegółowo oceniać. Generalnie pomysł jest bardzo dobry i wydaje się, że może chronić unijny przemysł. Niestety, istnieje też zagrożenie, że nie spełni on swojej ochronnej roli - wskazuje Solidarność Górnicza.Eksperci zwracają bowiem uwagę, że musi być on zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Na pewno inne państwa nie będą chciały się łatwo zgodzić, żeby produkty u nich produkowane zostały obciążane dodatkowym cłem.Może się zatem okazać, że podatek będzie dziurawy i masa towarów produkowanych bez kosztów emisji dwutlenku węgla będzie zalewała unijny rynek.Innym problemem będzie to, że na podatek muszą się zgodzić wszystkie państwa członkowskie Unii, a jak wiadomo, nie zawsze mają one przecież wspólne interesy. Pomiędzy państwami UE na pewno będzie walka o kształt podatku granicznego i może się okazać, że ostateczna wersja będzie dziurawa. Na razie trzeba zatem poczekać na szczegóły, które przedstawi Komisja Europejska.Problem tzw. śladu węglowego dotyczy także węgla importowanego do Europy, często z dalekich zakątków takich jak np. Australia. Analitycy z JSW Innowacje, w oparciu o wytyczne i oficjalne dane opracowane przez Komisję Europejską oraz organizacje stowarzyszone i współpracujące z Unią, przeprowadzili szczegółową analizę poziomu emisji dwutlenku węgla dla transportu 17 mln ton węgla koksowego z Newcastle (główny port węglowy w Australii) do europejskich portów ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia).To odległość rzędu 24 tysięcy kilometrów. Założono, że transport odbywał się statkami o ładowności 20-60 tys. ton. Rezultat tych analiz był następujący: roczna emisja dwutlenku węgla do atmosfery wyniosła 4,2 miliarda kilogramów (4,2 mln t) dla 17 mln ton węgla koksowego, czyli około 250 kg dwutlenku węgla na tonę przetransportowanego węgla. Jak widać - importowi węgla koksowego z Australii do UE towarzyszy znacznie większy poziom emisji dwutlenku węgla niż wydobyciu węgla w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.- Myślę, że w Unii Europejskiej taki podatek powinien być wprowadzony - wskazywał nie raz Krzysztof Tchórzewski, były minister energii.I zaznaczał, że jeżeli nie wszystkie gospodarki na świecie będą ponosić koszty emisji dwutlenku węgla to doświadczymy negatywnych zmian przemysłowych i negatywnych zmian w gospodarce.- Jeżeli importujemy produkty z dużym udziałem węgla, to powinniśmy oczekiwać, że z tego tytułu też ktoś zapłaci podatek i w ramach Unii Europejskiej taki podatek od śladu węglowego powinien zostać wprowadzony - wskazywał Tchórzewski.Może zatem unijni decydenci spowodują, aby takie rozwiązanie weszło wreszcie w najbliższych latach w życie. W innym przypadku unijne firmy nadal będą tracić na konkurencyjności.