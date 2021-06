Podatki z górnictwa dadzą więcej niż dotacje z Unii. Były minister ostro o polityce rządu

Spodziewam się, że polski rząd przerwie tę kuriozalną sytuację i zrozumie, że tak znienawidzone w poprzednim systemie politycznym dotacje - którymi są fundusze sprawiedliwej transformacji - należy zastąpić wielokrotnie większymi przychodami z działalności gospodarczej kopalń. Ratując przy okazji dziś już czytelnie i namacalnie załamujący się bilans energetyczny kraju - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Zwraca przy tym uwagę na wysoki import węgla do Polski, który może się jeszcze nasilać w kolejnych latach.- Wszyscy ci inwestorzy zamierzali też wydobywać węgiel oferując go między innymi na rynku krajowym, na którym rosnący deficyt pokrywany jest wysokim importem węgla - zaznacza Jerzy Markowski. - Ten import powoduje dziś, że polski podatnik utrzymuje poza granicami Polski około 30 tysięcy miejsc pracy w górnictwach państw, które eksportują węgiel do Polski. I ta retoryka powoduje, że samorządowcy w województwie śląskim bronią się przed stabilnymi na co najmniej 30-40 lat miejscami pracy widząc w tym - zresztą niezgodnie z przewidywanym prawem dostępu do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - zagrożenie dla jego pozyskania. Nie mówiąc już o tym, że kwota tego funduszu, jaką otrzymają gminy górnicze byłaby ułamkiem wieloletnich przychodów podatkowych i innych wpływów z tytułu funkcjonowania zakładów górniczych. Kuriozalną jest na przykład sytuacja Suszca, gdzie autorzy projektu domagają się przyspieszonej likwidacji kopalni Krupiński i sięgnięcia po środki z tegoż funduszu, aby na hałdach pokopalnianych zbudować ścieżki rowerowe - podkreśla Markowski.Jego zdaniem sytuacja ta jednak powinna ulec zmianie.- Ja spodziewam się, że polski rząd przerwie tę kuriozalną sytuację i zrozumie, że tak znienawidzone w poprzednim systemie politycznym dotacje - którymi są fundusze sprawiedliwej transformacji - należy zastąpić wielokrotnie większymi przychodami z działalności gospodarczej kopalń - podkreśla Jerzy Markowski. - Ratując przy okazji dziś już czytelnie i namacalnie załamujący się bilans energetyczny kraju - dodaje.I wskazuje, że jesteśmy w momencie przełomowym dla transformacji energetycznej Polski.- Ta transformacja jak na razie - zwłaszcza wobec nowych i znaczących akcentów zewnętrznych, jak na przykład kwestia Nord Stream 2, opóźnienie przy Baltic Pipe, kłopoty Turowa, a także zaniechanie odkrywki Złoczew i inne - prowadzi ewidentnie do deficytu surowca energetycznego oraz energii elektrycznej w Polsce - zaznacza Jerzy Markowski. - Władze samorządowe województwa śląskiego mają potężny oręż prawny w swoich rękach, aby stawiać warunki oraz dyscyplinować w interesie mieszkańców województwa śląskiego inwestorów takich projektów, jak Brzezinka 3, Orzesze i tym podobne o istotnym znaczeniu dla rynku pracy w województwie śląskim i bezpieczeństwa energetycznego Polski. I jak na razie wyobraźnia kończy się na wspomnianym tu na samym początku zachowku - podsumowuje Jerzy Markowski.Czytaj także: Unia zmusza nas nie tylko do likwidacji państwowego górnictwa. To poszło dalej