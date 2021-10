Podaż węgla nie nadąża za popytem. To rodzi problemy

Chiny to węglowy hegemon, w ubiegłym roku wydobyły one około 3 mld 700 mln ton węgla. W ostatnich tygodniach na chińskim rynku nie brakuje problemów związanych z wyłączeniami prądu. Może to być zagrożeniem dla globalnych łańcuchów dostaw, bowiem Chiny to w dużej mierze główna fabryka świata.

Zakłócenia w dostawach prądu wystąpiły w końcu września we wschodnich Chinach.

Gospodarka w świecie odbudowuje się po pandemii koronawirusa, co przekłada się na zwiększony popyt na produkowane w Chinach wyroby.

To z kolei oznacza znaczący wzrost zapotrzebowania na energię na rynku chińskim.

Niedobory węgla, niedobory energii