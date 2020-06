Podłe nastroje na Śląsku. "Jestem pełen obaw, czy to nie będzie alibi..."

Od 9 czerwca, na trzy tygodnie, wstrzymane zostanie wydobycie w dwunastu kopalniach na Śląsku. To sytuacja bez precedensu. Zapytaliśmy o nią naszych stałych komentatorów. Są one różne, ale dość symptomatyczne.

Czy to nie będzie alibi?

I podkreśla, że technicznie kopalnie są przygotowane do tego, by ten trzytygodniowy przestój nie wpłynął znacząco na ich zdolności produkcyjne.- Potrafimy sobie poradzić z taką trudną sytuacją w ten sposób, że kopalnie po tym przestoju będą mogły szybko powrócić do swoich normalnych zdolności produkcyjnych - zaznacza Bogusław Ziętek.Także Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) wskazuje, że decyzja o wstrzymaniu kopalń jest zasadna.- To bardzo dobra decyzja, optymalna w obecnej sytuacji epidemicznej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski. Szkoda, że podjęta dopiero teraz. Można to było zrobić wcześniej. Kopalnie przez trzy tygodnie postoju technicznie nie ucierpią pod warunkiem, że monitorowane będą zagrożenia naturalne - wskazuje Markowski.Dodaje przy tym, że polska energetyka także nie ucierpi, bowiem są spore zapasy węgla na zwałach przy kopalniach i elektrowniach.- Natomiast problemem jest tylko to, skąd spółki węglowe wezmą pieniądze na stuprocentowe wynagrodzenia, skoro nie będzie przychodów ze sprzedaży - zaznacza Jerzy Markowski. - Tutaj potrzebna jest rola właściciela, który musi zakwalifikować tę chwilową stratę do przyszłych przychodów. Tak, aby chwilowa zapaść ekonomiczna nie stała się pretekstem do uznania trwałej nierentowności kopalń, a tym samym pretekstem do ich likwidacji. Po pandemii też będziemy żyć i potrzebować węgla energetycznego oraz koksowego - podkreśla Jerzy Markowski.Zdaniem prof. Krystiana Probierza, geologa, na początku epidemii zbyt mało testów wykonywano na Śląsku. Nie wzięto także pod uwagę specyfiki pracy w kopalniach.- I mleko się rozlało - mówi portalowi WNP.PL prof. Krystian Probierz. - Wstrzymanie wydobycia na trzy tygodnie wydaje się być ruchem zasadnym, bowiem są zachorowania. Natomiast nie wiadomo, co będzie później. Jestem pełen obaw, czy to nie będzie alibi dla ruchów likwidacyjnych w górnictwie - wskazuje prof. Probierz.Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki przypomina, że sytuacja górnictwa była niezwykle trudna jeszcze przed pandemią.- Niestety niefrasobliwość kolejnych ekip rządzących doprowadziła do tego, że górnictwo znalazło się w najtrudniejszej sytuacji od trzydziestu lat - komentuje dla portalu WNP.PL Janusz Steinhoff. Koronawirus tylko pogłębił problemy branży. Będzie trudno z tych problemów wyjść. Pytanie, z czego wypłacone zostanie górnikom sto procent wynagrodzeń za czas postojowego. Generalnie, to rząd powinien jak najszybciej znowelizować budżet. Trzeba wyjść w górnictwie z tej trudnej sytuacji szanując ekonomię i szanując górników. Chyba nikt nie sądzi, że można likwidować kopalnie w sposób nieprzygotowany. Przede wszystkim trzeba się zająć ludźmi. O tym trzeba poważnie rozmawiać, a nie rzucać jakieś slogany o świetlanej przyszłości. Rząd myśli w kategoriach od wyborów do wyborów. I nie sądzę, żeby do wyborów prezydenckich został przedstawiony plan działań w sektorze węglowym. Natomiast w branży domagają się jasnego stanowiska co do przyszłości sektora węglowego. I mają rację - dodaje Janusz Steinhoff.W poniedziałek 8 czerwca szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski przekazał, że wykonano ponad 50 tys. badań przesiewowych u górników. Podkreślił również, że na Śląsku są zabezpieczone możliwości służby zdrowia.- Na Śląsku mamy 60 proc. wolnych łóżek w szpitalach i oddziałach zakaźnych, mamy ponad 85 wolnych respiratorów - to pokazuje, że mamy nadal na Śląsku zabezpieczenie w postaci możliwości służby zdrowia - wskazał Szumowski.Jak zaznaczył, "przypadki na Śląsku, które mamy, są przypadkami z ogniska". "Transmisji poziomej na Śląsku również nie ma" - zaznaczył i dodał, że najwięcej zakażeń jest z ogniska, a tylko pojedyncze osoby są spoza.- To oznacza, że mieszkańcy Śląska, tak samo jak w reszcie kraju, gdzie mamy po kilka, po kilkanaście albo zero nowych przypadków, tak samo na Śląsku tych przypadków transmisji poziomej jest bardzo, bardzo mało - podkreślił szef resortu zdrowia.Wskazał też, że pierwsze działania, które zostały wspólnie podjęte z zarządami spółek okazały się niewystarczająco skuteczne.- Stąd bardzo liczne przesiewy. Ponad 50 tys. badań wykonaliśmy u górników - to pokazuje skalę. Takiej skali - z tego, co wiem - w Europie nie ma. Stąd mamy tak duże ilości dodatnich wyników z tego przesiewowego badania - powiedział Szumowski. W górnictwie czekają na rozwój wydarzeń i zastanawiają się, co będzie dalej z branżą i jakie decyzje dotyczące górnictwa będą podejmowane.Zobacz także: Na rynku nie ma złudzeń. Nie obejdzie się bez likwidacji niektórych kopalń PGG