Podnoszą ceny węgla energetycznego

Państwowa firma górnicza Coal India poinformowała, że od 31 maja podniosła ceny węgla niekoksującego o 8 procent.







Chodzi zatem o węgiel energetyczny do produkcji energii elektrycznej (węgiel koksujący jest bowiem używany w procesie produkcji stali - dop. red.). Jak wskazuje Coal India, rewizja cen ma przynieść dodatkowy dochód w wysokości 27,03 miliarda rupii w bilansie roku finansowego kończącego się w marcu 2024 roku.

Firma Coal India podała, że ​​jej produkcja do 30 marca 2023 roku wyniosła 700,4 mln ton, co stanowi 13-procentowy wzrost w stosunku do okresu zakończonego 30 marca 2022 roku.

To pierwsza podwyżka cen węgla niekoksującego od pięciu lat. Ostatnia podwyżka cen węgla niekoksującego miała miejsce w 2018 roku.

Coal India to węglowy gigant. Przykładowo produkcja Coal India w lutym 2023 roku wyniosła 68,8 mln ton węgla. To znacznie więcej niż w Polsce wydobywa się przez cały rok (wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach wyniosło w 2022 roku ok. 52,8 mln ton, natomiast w 2021 roku było to ok. 55 mln ton).

Coal India zamierza zwiększyć produkcję węgla do 1 miliarda ton do marca 2026 roku poprzez zwiększenie wydajności istniejących kopalń oraz otwieranie nowych. W Indiach węgiel jest wiodącym paliwem. Indie zwiększają wydobycie węgla i są również znaczącym importerem tego surowca.