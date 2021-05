Podpisanie umowy społecznej to jedno, jak podejdzie do niej KE - to drugie

Najpewniej w piątek (28 podpisana) zostanie umowa społeczna dla górnictwa, którą już wcześniej zaparafowano. Jednak samo podpisanie niewiele będzie oznaczać, bowiem decydujące będzie to, czy Komisja Europejska zaakceptuje zawartość umowy i zgodzi się na wypracowany u nas model odchodzenia od węgla.

Pracownik, który zdecyduje się na skorzystanie z urlopu górniczego, bądź weźmie jednorazową odprawę, nie będzie mógł zostać ponownie zatrudniony w spółkach sektora górniczego kontrolowanych przez Skarb Państwa. Nie będzie też mógł podjąć pracy dołowej w firmach zewnętrznych świadczących usługi na rzecz tych spółek.Zobacz również: Umowa dla górnictwa uzgodniona, płace też. Kluczowa będzie decyzja KE Osobny rozdział umowy społecznej poświęcono instrumentom wsparcia gospodarczej transformacji regionu, której celem będzie zapełnienie luki po górnictwie węgla kamiennego Jednym z nich ma być utworzenie Funduszu Transformacji Śląska, który miałby funkcjonować na zasadach zbliżonych do Polskiego Funduszu Rozwoju. Zadaniem FTŚ ma być przede wszystkim finansowanie inwestycji w tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości, które zrekompensują stopniowe ograniczanie zatrudnienia w sektorze górniczym.Czas pokaże, jak do umowy społecznej odniesie się Komisja Europejska. A tutaj nie brakuje obaw.- Niestety droga do tego, by program był realizowany jest nadal daleka, bowiem o wszystkim zdecydują negocjacje z Komisja Europejską - zaznaczył w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. - A jak pokazują ostatnie dni polityka Unii Europejskiej konsekwentnie zmierza do likwidacji nie tylko górnictwa, ale także innych gałęzi przemysłu na terenie państw Unii - dodał.