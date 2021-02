Pogoda i polityka mają wpływ na sytuację na międzynarodowym rynku węgla

Początek 2021 roku na międzynarodowym rynku węgla stłumił nastroje sporej części jego uczestników po grudniowym okresie silnych wzrostów. Ceny surowca w terminalach węglowych zarówno w Europie jak i RPA obniżyły się przez nałożenie większych restrykcji w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

Węgiel koksowy też odczuł zmiany

Chociaż niektórzy rosyjscy producenci ograniczyli produkcję w odpowiedzi na niższe ceny węgla w ubiegłym roku i obecnie zmagają się z realizacją swoich zamówień, co z kolei sprzyja wzrostom cen szczególnie surowca wysokogatunkowego.Pod koniec stycznia, tylko w ciągu tygodnia cena surowca rosyjskiego o parametrach NAR 6000 kcal/kg oferowanego odbiorcom w regionie Azji-Pacyfiku wzrosła aż o 29 dol/t i wyniosła 92,46 dol/t FOB. Niemniej zdaniem niektórych, silna konkurencja ze strony australijskich dostawców na Tajwanie i w Korei Południowej powinna ograniczyć dalsze wzrosty.Zwłaszcza, że węgiel australijski jest obecnie mocno konkurencyjny dla odbiorców z tych krajów, bowiem nadal obowiązujący zakaz importu surowca australijskiego do Chin, zmusza eksporterów do sprzedaży po niższej cenie, tym samym zmieniając dotychczasowy układ popytowo-podażowy funkcjonujący w tej części międzynarodowego rynku.Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, Indie zajęły obecnie pozycję wiodącego odbiorcy węgla australijskiego o wysokiej zawartości popiołu tj. NAR 5500 kcal/kg, który dotychczas ze względu na swoje parametry dedykowany był elektrowniom chińskim.Niektóre oferty na ładunki dostarczane statkami Panamax i Capesize w lutym i marcu znajdowały się w przedziale 53-54 dol/t na początku miesiąca, ale wzrosły do 56,50 dol/t FOB Newcastle w wyniku wyższych ofert nabywców z Indii.A niektóre statki z surowcem australijskim o parametrach NAR 5500 kcal/kg, które nie mogły zostać rozładowane w Chinach po miesiącach oczekiwania na morzu, zostały również skierowane do Indii z dużymi rabatami cenowymi.Jednak zwiększająca się w ciągu miesiąca rozpiętość cenową między gatunkami węgla australijskiego o wysokiej zawartości popiołu tj. NAR 5500 kcal/kg oraz surowcem wysokogatunkowym NAR 6000 kcal/kg, skłoniła producentów węgla w Australii do wzbogacania lub mieszania gatunków, żeby uzyskać lepsze marże na rynkach zainteresowanych surowcem o wyższej wartości opałowej, do których zalicza się Wietnam, Korea Południowa czy Tajwan.Pod koniec stycznia 2021 roku różnica pomiędzy ceną australijskiego surowca o parametrach NAR 5 500 kcal/kg i NAR 6 000 kcal/kg wzrosła do prawie 35 dol/t. Z kolei australijski surowiec wysokogatunkowy o parametrach NAR 6 000 kcal/kg, w ostatnim tygodniu stycznia wzrósł o 2,08 dol/t i został wyceniony na 89,62 dol/t.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - surowiec ten sprzedawany jest przede wszystkim elektrowniom japońskim, które obecnie przymierzają się do uzupełniania swoich zapasów, ponieważ oczekują, iż węgiel pozostanie konkurencyjny cenowo w stosunku do gazu LNG.Zmiana dotychczasowych relacji w handlu surowcami w obszarze Azji-Pacyfiku, na skutek wprowadzenia zakazu importu surowca przez Chiny, wpłynęła również znacząco na światowy rynek węgla koksowego.Według danych Platts, obroty na międzynarodowym rynku spot węgla koksowego obniżyły się w 2020 r. o 24 proc. do 39 mln ton.Dla porównania w 2019 roku odnotowano sprzedaż spot w wysokości 51,6 mln ton a średnia z trzech ostatnich lat wynosi 55 mln ton. Około 67 proc. wszystkich transakcji spot w 2020 r. stanowiły te zawierane z Chinami. W roku 2019 r. udział transakcji sprzedaży do Chin stanowił 79 proc.Gwałtowny spadek obrotów na rynku spot w 2020 roku odzwierciedla problemy na światowych rynkach stali wynikających z pandemii jak również z zablokowania importu węgla z Australii przez Chiny.Mimo że Chiny pozostały importerem numer jeden w 2020 roku, duża cześć australijskich węgli została sprzedana poza Chinami w IV kwartale 2020 r. i na początku stycznia. Według chińskich danych celnych w grudniu nie odnotowano importu węgla z Australii.Jednak w ujęciu rocznym, udział australijskiego węgla koksowego zwiększył się do 48,68 proc. w 2020 r. wobec 41,31 proc. w 2019 r. częściowo z powodu problemów z dostawami tego surowca z Mongolii w efekcie wybuchu pandemii.Zgodnie z ostatnimi doniesieniami serwisu Platts, Chiny ustaliły nowe kwoty importowe na węgiel na 2021 rok, niemniej brak jest informacji o zniesieniu restrykcji wobec produktów pochodzenia australijskiego.Wprowadzana przez władze Chin polityka kwot importowych ma na celu wspieranie rodzimego przemysłu wydobywczego. Jednak uwzględniając spadek zapasów węgla w elektrowniach chińskich do poziomów krytycznych, wątpliwym pozostaje dotychczasowy kierunek tej polityki, w obliczu obserwowanej zwiększającej się aktywności gospodarczej, a co za tym idzie rosnącej konsumpcji energii.