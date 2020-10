Polepszenie nastrojów na międzynarodowym rynku węgla

Wrzesień to pierwszy miesiąc w 2020 roku, w którym nastąpiła zdecydowana poprawa nastrojów wśród uczestników rynku, czemu towarzyszyły wzrosty cen we wszystkich światowych terminalach węglowych oraz poprawa prognoz na resztę roku.

Zwłaszcza, że jeden z czołowych producentów węgla, firma Glencore, który swoją działalność wydobywczą prowadzi w kluczowych obszarach górniczych, czyli Nowej Południowej Wali oraz Queensland, rozpoczął okres planowanego wyłączenia swoich jednostek produkcyjnych, co ściągnie z rynku Azji-Pacyfiku około 7 mln ton surowca i tym samym w dalszym okresie może wzmocnić ceny surowca australijskiego.Glencore jest ostatnim z kilku producentów, którzy ograniczyli produkcję w odpowiedzi na spadek cen spowodowany pandemią Covid-19. O ile w przypadku Chin tendencja wzrostowa może utrzymać się przez kilka następnych tygodni, z uwagi na rozpoczynający się 1 października Złoty Tydzień, sprzyjający popytowi i uzupełnianiu zapasów, to ożywienie popytu w Indiach może mieć charakter krótkotrwały - ze względu na okres pomonsunowego uzupełniania zapasów oraz planowane wprowadzenie systemu monitorowania węgla z importu tak, żeby skutecznie zachęcić do zakupu węgla krajowego.Celem ograniczenia importu przez Indie jest zaoszczędzenie dewiz w związku z planowanym zgazowaniem i upłynnianiem węgla oraz zwiększenie produkcji krajowej m.in. poprzez prowadzenie aukcji na udzielenie koncesji w zakresie wydobycia węgla. Obecny cel produkcyjny do końca 2021 roku wynosi 710 mln ton.Uwzględniając ostatnie analizy Platts Analytics, wskazujące, że udział węgla w globalnym miksie energetycznym do końca kolejnej dekady pozostanie na poziomie 20-25 proc., to najtańsza i najłatwiej dostępna forma paliwa pozostaje ważnym źródłem dostaw energii dla wielu gałęzi przemysłu.Analitycy z firmy Platts, na podobnych fundamentach oparli również prognozę dotyczącą sytuacji na rynku węgla w USA, gdzie surowiec utracił część swoich udziałów w 2019 roku. Mimo długofalowych trendów zamykania elektrowni węglowych i zmniejszonego zapotrzebowania na energię z powodu kryzysu spowodowanego pandemią, wzrost udziału węgla w produkcji energii staje się faktem ze względu na wyższe ceny produkcji energii z gazu w okresie lata.Dlatego analitycy spodziewają się, że produkcja energii z węgla oraz produkcja surowca będą wzrastać przez resztę 2020 roku. Według prognoz do końca roku produkcja energii z węgla zamiast z gazu i ogólna poprawa sytuacji na rynku mają spowodować wzrost miesięcznego zużycia węgla powyżej poziomów z ubiegłego roku.Produkcja energii z węgla spadła do około 18 proc. całkowitej produkcji energii w USA w pierwszym półroczu 2020 r. z około 24 proc. w analogicznym okresie 2019 roku, tracąc swój udział na rzecz gazu, energii solarnej i wiatrowej. Ten udział powinien jednak zwiększyć się do 20 proc. na koniec 2020 roku. Ponadto - wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - zwiększone zużycie sprzyjać będzie obniżaniu zapasów i ich poziom powraca do niskich stanów z początku 2020 roku.Platts Analytics spodziewa się 109 mln ton zapasów na koniec września wobec 140 mln ton ostatnio notowanych rekordowych wolumenów. Następnie przed końcem roku mogą się one zwiększyć do około 121 mln ton. Mimo że poziomy są najwyższe od trzech lat, nie są rekordowymi, bowiem producenci energii są w stanie radzić sobie z większymi zapasami w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.Zobacz też: Odejście od węgla może boleć. Diabeł w szczegółach