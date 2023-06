Politycy walczą o Turów. A co z Elektrownią Bełchatów?

Politycy rzucili się w wir walki politycznej dla obrony 8 proc. mocy zainstalowanej w Elektrowni Turów, a jednocześnie są bezczynni w zakresie zbliżającego się wyłączenia 22 proc. mocy zainstalowanej w Elektrowni Bełchatów - zaznacza Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Jerzy Markowski wskazuje, że tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku sprowadzono do kraju ponad 7 mln ton węgla i wielkość ta stale rośnie.

Zdaniem Markowskiego, jeżeli nie zatrzyma się tego trendu, to import węgla do Polski w 2023 roku przekroczy ubiegłoroczny import w wielkości 20,2 mln ton.

To spowoduje, że polskie kopalnie pozostaną z węglem na zwałach.

- Ułomnością naszego system gospodarczego, zwłaszcza w zakresie polityki energetycznej, jest całkowita niezdolność do planowania i tym samym do kreowania rzeczywistości - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Stale nie możemy doczekać się realnej i jednoznacznej polityki energetycznej państwa. Jak na razie bowiem ta polityka energetyczna, zwłaszcza w zakresie inwestycji, jest sumą polityk poszczególnych firm i przedsiębiorstw, a nie realizacją polityki państwa - dodaje.

Nie panujemy nad żadnym procesem inwestycyjnym w energetyce

- Nie panujemy nad żadnym procesem inwestycyjnym w energetyce - ani w zakresie modernizacji mocy energetycznych, ani w zakresie inwestycji w nowe moce energetyczne, ani w zakresie modernizacji przesyłu energii elektrycznej. Ani też, co bardzo niebezpieczne, w zakresie dostępu do surowców energetycznych - wylicza nie kryjąc irytacji Jerzy Markowski.

- Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest w węglu brunatnym i węglu kamiennym. Charakterystyczne jest to, że wszyscy politycy z powodów atrakcyjności politycznej prześcigają się w obronie Turowa, co moim zdaniem ma wyłącznie wymiar polityczny, bowiem nie widzę żadnego realnego zagrożenia dla istnienia kopalni i elektrowni Turów do roku 2044 - dodaje Jerzy Markowski.

- To jest zadziwiające, jak wszyscy czołowi politycy rzucili się w wir walki politycznej dla obrony 8 proc. mocy zainstalowanej w Polsce w Elektrowni Turów, a jednocześnie są absolutnie bierni i bezczynni w zakresie zbliżającego się - już w roku 2026, a potem w roku 2035 - wyłączenia 22 proc. mocy zainstalowanej w Elektrowni Bełchatów - zaznacza Jerzy Markowski. - Politycy kochają walczyć, ale nie kochają myśleć. Ponadto w węglu kamiennym rodzi się realne niebezpieczeństwo nadpodaży węgla importowanego - alarmuje Markowski.

Tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku sprowadzono do kraju ponad 7 mln ton węgla. A to nie koniec

- Bezlitosnym faktem jest to, że tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku sprowadzono do kraju ponad 7 mln ton węgla i wielkość ta stale rośnie. Jeżeli nie zatrzyma się tego trendu, to import węgla do Polski w roku bieżącym przekroczy ubiegłoroczny import w wielkości 20,2 mln ton - podkreśla Jerzy Markowski. - Przy okazji to spowoduje, że polskie kopalnie pozostaną z węglem na zwałach. Będzie to zaprzeczenie deklaracji z ubiegłego roku, kiedy to wszyscy najważniejsi ludzie w państwie mówili, że powinno wzrosnąć wydobycie w Polsce, a de facto zmalało ono o ponad 2 mln ton. I w roku bieżącym znowu zmaleje - przewiduje Markowski.

I zwraca uwagę na niepokojący scenariusz, bowiem przy obniżających się cenach węgla oraz rosnących kosztach wydobycia węgla w kraju o ponad 30 procent, wpędzi to polskie kopalnie w kolejne tarapaty.

- A przede wszystkim zahamuje jakiekolwiek inwestycje - zaznacza Jerzy Markowski. - Wszystko to razem dzieje się jakby samo. Nawet trudno powiedzieć, że plany są bezwartościowe, bo ich po prostu nie ma. Stale pławimy się w dostatku energetycznym. A jednocześnie podniecamy się deklaracjami polityków o suwerenności gospodarczej i bezpieczeństwie energetycznym państwa. Tyle, że jeżeli ono jeszcze istnieje, to jest wynikiem dziedzictwa gospodarczego, a nie kreowania świadomej polityki energetycznej kraju - ocenia Markowski.

- W ferworze walki politycznej, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów, zaniedbujemy w kraju kreowanie polityki energetycznej. Co charakterystyczne, żadna partia polityczna w Polsce nie przedstawia pomysłu polityki energetycznej, czy też surowcowej w swoich programach wyborczych. Wszystkim się wydaje, że jakoś to będzie. A nie będzie! - podsumowuje Jerzy Markowski.