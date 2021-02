Polityka energetyczna. "Zamiast pięciu kroków do przodu, idziemy dwa"

- Może byłoby lepiej, gdyby firmy energetyczne przykładowo wycofywały swe aktywa węglowe stopniowo, otrzymując wsparcie - w zamian za realne działania dekarbonizacyjne. Byłoby dobrze, gdyby te spółki energetyczne też konkurowały z sobą, która z nich lepiej i skuteczniej realizowałaby niezbędne zmiany. Jeżeli bowiem administracyjnie przeniesiemy aktywa węglowe do jednej spółki skazanej na klęskę, to ryzykujemy duży problem polityczno-społeczny - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL dr Maciej Bukowski, prezes Fundacji WiseEuropa.

Wobec szybkiego uprzemysłowienia i wysokiej dynamiki płac w usługach wkrótce może się okazać, że nie będzie wielu kandydatów na górników, bo lepsze płace będą w innych branżach.- Myślę, że to bardziej są kwestie polityczne... Warto też wsłuchać się w głosy płynące od zarządów spółek energetycznych. Przecież prezes PGE powiedział kilka miesięcy temu, że jeżeli nie zostaną z niej wydzielone aktywa węglowe, to może ona utracić płynność finansową.Zobacz również: Janusz Kowalski: Ideologia zastąpiła zdrowy rozsądek - Raczej wtedy miałoby to pewnie zbliżoną postać do funkcjonującej w górnictwie Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Tam część kopalń jest wygaszana szybciej, a część działa nieco dłużej - i jest podtrzymywana. Tutaj też tak by musiało być, aby zachować bezpieczeństwo systemu energetycznego.Przyznam, że nie jestem raczej zwolennikiem takiego rozwiązania, aby wydzielić aktywa węglowe do specjalnej państwowej spółki, choć rozumiem prezesa PGE, który chciałby, żeby nastąpiło to jak najszybciej i żeby państwo przejęło ten problem na siebie, pozwalając spółce koncentrować się na dużo bardziej zyskownej energetyce odnawialnej.- Ale może byłoby lepiej, gdyby te firmy - przykładowo - wycofywały swoje aktywa węglowe stopniowo, otrzymując wsparcie - w zamian za realne działania dekarbonizacyjne.Byłoby dobrze, gdyby te spółki energetyczne też konkurowały z sobą, która z nich lepiej i skuteczniej realizowałaby niezbędne zmiany. Jeżeli bowiem administracyjnie przeniesiemy te aktywa węglowe do jednej spółki skazanej na klęskę, to ryzykujemy duży problem polityczno-społeczny.Nie będzie to optymalne rozwiązanie, nawet jeśli przez pewien czas źródła węglowe będą pełniły ważną rolę stabilizowania systemu.- Widac chyba zrozumienie, że zmiany muszą nastąpić. Natomiast powinno być bardziej aktywne podejście ze strony górniczych związków zawodowych. Żeby - przykładowo - związki aktywnie uczestniczyły w procesie przekwalifikowania dotychczasowych górników.Czytaj też: Krzysztof Tchórzewski o PEP 2040: chodzi o budowę energetyki w nowym wymiarze - No cóż, politycy będą pewnie nadal - zgodnie z utrwalonym rytuałem - mówić o węglu jako przyszłości polskiej energetyki, jednak już chyba sami w to nie wierzą, co widać w realnych działaniach rządu: stawianiu na OZE, planowaniu sprawiedliwej transformacji.Myślę, że dużo lepiej by się stało, gdyby wszyscy otwarcie przyznali, że nisza dla węgla w energetyce będzie już za dziesięć lat znacznie mniejsza niż dziś, a za dwadzieścia - może już w ogóle nie istnieć.