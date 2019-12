Polityka klimatyczna UE dobije polskie górnictwo

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest dla górnictwa niezwykle poważnym zagrożeniem. W branży górniczej wskazują, że jest ona całkowicie nieprzewidywalna, o wiele bardziej niż zagrożenia geologiczno-górnicze czyhające pod ziemią. Jak tak dalej pójdzie, to kolejne obostrzenia w postaci regulacji zwiększających koszty działalności w końcu wyłączą paliwo węglowe, bowiem koszty jednostkowe energii produkowanej z węgla okażą się znacznie wyższe niż koszty z innych źródeł dostępnych na rynku.

- Polityka klimatyczna nie ma nic wspólnego z ochroną klimatu, zostało podjętych wiele decyzji, które miały ograniczyć wykorzystanie węgla jako najtańszego paliwa i sztucznie podbić cenę energii węglowej - zaznacza prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski.Pojawił się też pomysł, który mrozi krew w żyłach przedstawicielom polskich spółek górniczych - aby emisję metanu z kopalnianych wyrobisk włączyć do europejskiego systemu handlu emisjami. Gdyby tak się stało, to koszty funkcjonowania górnictwa drastycznie by wzrosły, co byłoby zabójcze dla branży.Niedawno bowiem Międzynarodowa Agencja Energii ogłosiła swoją doroczną prognozę. W dokumencie tym zwrócono uwagę, że dużym zagrożeniem dla klimatu jest metan wydzielający się w czasie produkcji węgla z kopalń metanowych.Metan jest 30 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż dwutlenek węgla i zarekomendowano, żeby uwzględnić jego wpływ na efekt klimatyczny, a docelowo doprowadzić do jego eliminacji z procesu wydobycia węgla. Chodzi o to, aby ten metan włączyć do europejskiego systemu handlu emisjami.Zobacz też: Rząd ma nowy problem z przemysłem. Komentatorzy nie zostawiają złudzeń To niebezpieczna dla polskiego górnictwa kwestia, gdyż około 80 proc. węgla w Polsce pochodzi z kopalń metanowych, a rocznie w czasie produkcji węgla wydziela się niecały miliard metrów sześciennych metanu.Jednak tylko niewielka jego część jest wychwytywana i zagospodarowywana, co wynika z tego, że z uwagi na niskie stężenia duża część tego metanu nie jest możliwa do wychwycenia.Gdyby ten metan kopalniany włączyć do ETS, spowodowałoby to wzrost kosztów produkcji węgla w Polsce rzędu miliard euro.- Jeżeli tego pomysłu nie zablokujemy, to nie mamy szans funkcjonować przy tak wysokich kosztach produkcji węgla - podkreśla prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski.Skutki polityki energetyczno-klimatycznej UE są odczuwalne na rynku górniczym. Cierpią też takie branże jak hutnictwo.- Za chwilę polityka klimatyczna dotknie cementowni, a za niedługo wszystkiego, co jest kopalne, czyli ropy i gazu - podkreśla szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.Taka polityka będzie się przekładać na obniżenie konkurencyjności europejskiego przemysłu. A w przypadku górnictwa może się ona przyczynić do skurczenia i zmarginalizowania tej branży.