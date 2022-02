Polityka klimatyczno-energetyczna nadaje się do gruntownej przebudowy

Wkrótce minie 9 miesięcy od podpisania umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i całego naszego regionu, Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Tymczasem idzie jak po grudzie - wskazuje Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Potrzebna determinacja

Polski bezład

- W obliczu tego, co obserwujemy na wschodzie Europy, widać lepiej niż kiedykolwiek, że tylko głupiec dobrowolnie pozbywałby się swoich surowców energetycznych. Widać też bardzo wyraźnie, jak kardynalnym błędem unijnych decydentów była walka z węglem. Jakim pokazem braku wyobraźni było zaniechanie poszukiwania innowacji w sektorze węglowym. Kwestia wdrożenia tych innowacyjnych rozwiązań jest jednym z kluczowych elementów oczekującej na notyfikację umowy społecznej. To kolejny argument, aby ten proces nabrał właściwego tempa. I jeśli mielibyśmy zmieniać zapisy umowy dotyczące jej harmonogramu czasowego, to należałoby proces odchodzenia od węgla opóźnić, a nie przyspieszyć - zaznacza.Wskazuje również, że racja jest w tym zakresie po stronie związku.- Widać w ostatnich miesiącach bardzo wyraźnie. Podam przykład najprostszy. Ceny chleba. Piekarze, którzy mają piece gazowe, doświadczyli trzycyfrowych podwyżek paliwa. Ci, którzy pozostali przy węglu, mają możliwość utrzymania ceny pieczywa na rozsądnym poziomie. Energia z węgla daje bezpieczeństwo i stabilizację. Po prostu - zaznacza Kolorz.Jak będzie postępował rząd w rozmowach z Komisją Europejską? - Liczmy na determinację i zdecydowanie. Jest dla nas jasne, że to będą rozmowy żmudne i trudne, dodatkowo, jak to w przypadku sektora węglowo-energetycznego obok czysto ekonomicznych argumentów niewątpliwie będą też używane argumenty polityczne - podkreśla Kolorz.I przypomina, że dziennikarze już od dłuższego czasu pytają, czy zniecierpliwienie związane z przedłużającym się procesem notyfikacji nie przerodzi się w protesty.- Oczywiście tego nie wykluczam, ale wydaje się, że w obecnej sytuacji najlepszą formą wyrażenia naszej aprobaty, bądź dezaprobaty będzie kartka wyborcza. Inna rzecz, że mam takie wrażenie, iż część pracowników sektora nie dostrzega tego, co dzieje się wokół - przyznaje Kolorz. - Nie widzi nad głową topora w postaci unijnej polityki klimatycznej. Trochę żyje w innym świecie. Co nie zmienia faktu, że jak się przygotujemy, to w 50 tys. osób do Warszawy przyjedziemy. Pytanie tylko, czy bardziej pomoże to nam, czy władzy? Na pewno nie będziemy działać pochopnie.Kolorz wskazuje, że rząd ma tendencję do robienia błędów, które mogą zmusić obywateli do wyjścia na ulice.- Najnowszym przykładem jest „Polski Ład”, który wprowadził totalny bezład. Założenia były na pozór dobre. Chodziło o uzdrowienie sytuacji, w której ludzie zarabiający mniej, płacili więcej podatków niż bogaci. W efekcie jednak wyszło tak, że biedni są biednymi dalej, a ci, którym żyło się trochę lepiej, biednymi się stają. Natomiast bogaci kombinatorzy tak pokombinują, że grosza im nie ubędzie - podkreśla Kolorz. - Co gorsza, „Polski Ład” spowodował, że za bogatych uznani zostali wszyscy, którzy zarabiają powyżej 5 tys. zł miesięcznie brutto, wszyscy, których mizerne dochody zmusiły do pracy na drugim etacie, wszyscy, którzy mają nadgodziny czy dodatkowe dochody wynikające z układów zbiorowych pracy, itd. Wydając opinię do tego dokumentu jesienią zeszłego roku, przewidzieliśmy, jakie będą jego skutki. Stało się to przed czym ostrzegaliśmy. Z ładu zrobił się po prostu bajzel - ocenia Dominik Kolorz.Czytaj także: Ceny węgla mocno w górę. Wszyscy spoglądają na Ukrainę