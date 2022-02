Zachodzi pytanie, kto jest obecnie decyzyjny w zakresie górnictwa. Formalnie Jacek Sasin jako wicepremier i minister aktywów państwowych. Jednak można odnieść nieodparte wrażenie, że Sasin już dawno stracił zainteresowanie górnictwem. A rozmowy z górnikami są trudne i trzeba mieć odwagę polityczną, żeby z nimi rozmawiać - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.

Trudno będzie uniknąć turbulencji na rynku pracy

Górnictwo to nie tylko kopalnie

- Niestety jest taka możliwość, że Komisja Europejska nie przystanie na polskie rozwiązania i nie zgodzi się na dopłaty do wydobycia węgla - mówi prof. Marek Szczepański. - Stąd pojawiają się liczne obawy, że wariant stoczniowy jest niewykluczony i że trzeba będzie zwracać te środki. Zobaczymy, jak Komisja Europejska odniesie się do polskich planów transformacji sektora węglowego - dodaje.I jednocześnie wskazuje, że jest tu stąpanie po kruchym lodzie.- Politykę kadrową rządu wobec górnictwa oceniam jako lekceważącą. Takiej karuzeli kadrowej, jaką obserwujemy ostatnio, nie pamiętam. I dziś nie byłbym w stanie jednoznacznie stwierdzić, kto tak naprawdę decyduje o kluczowych sprawach w polskim górnictwie - przyznaje prof. Marek Szczepański.I przypomina, że sprawami tej branży zajmował się wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, który jednak w październiku 2021 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Niedawno, bo 24 stycznia 2022 roku premier Mateusz Morawiecki powołał Artura Sobonia na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie ma on gasić pożar związany z wielką klapą we wprowadzaniu Polskiego Ładu.- W połowie listopada 2021 roku na stanowisko wiceministra aktywów państwowych został powołany Piotr Pyzik, którego mianowano też później na pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego - zaznacza prof. Szczepański. - Takie zamieszanie kadrowe nie powinno mieć miejsca. Zachodzi pytanie, kto jest obecnie decyzyjny w zakresie górnictwa. Formalnie Jacek Sasin jako wicepremier i minister aktywów państwowych. Jednak można odnieść nieodparte wrażenie, że Sasin już dawno stracił zainteresowanie górnictwem. A rozmowy z górnikami są trudne i trzeba mieć odwagę polityczną, żeby z nimi rozmawiać - dodaje prof. Szczepański.Ostatnio często pada pytanie o to, czy - realnie oceniając - jesteśmy w stanie w regionie Górnego Śląska stworzyć alternatywne miejsca pracy w miejsce tych w kopalniach, gdzie ludzie będą zarabiać przynajmniej tyle samo, ile zarabiają w górnictwie.- Mamy do czynienia z grupą ludzi, którzy są niepewni swoich dalszych losów. Niektórzy odejdą na emerytury - mówi prof. Szczepański. - Natomiast jestem niemal pewien, że nie da się szybko stworzyć alternatywnych miejsc pracy dla tych w kopalniach oraz ich otoczeniu - z takimi wynagrodzeniami, jakie są w sektorze węglowym. Kiedy pytam górników, dlaczego zdecydowali się na pracę w górnictwie, to wskazują, że to niebezpieczna, ale stabilna praca i są także dobre zarobki.Poza tym zaznaczają, że ważna jest bliska odległość od domu do kopalni. Wskazują również często na tradycje rodzinne, jeżeli chodzi o pracę w górnictwie. Stworzenie alternatywnych miejsc pracy - nawet do 2049 roku, do którego mamy odejść od wydobycia węgla kamiennego energetycznego - będzie niezwykle trudne. Górnicy mieli dotąd poczucie stabilnego zatrudnienia. Planuje się między innymi odprawy dla odchodzących z branży w wysokości 120 tys. zł na rękę. Jednak generalnie trudno będzie uniknąć turbulencji na rynku pracy - ocenia prof. Marek Szczepański.Przyznaje przy tym, że jako socjolog obawia się przede wszystkim o dalsze losy rodzin górniczych, których jest bardzo wiele, stłoczonych na niewielkim skrawku ziemi.- Należy też pamiętać, że górnictwo to nie tylko kopalnie. To również firmy kooperujące z kopalniami, dostarczające do nich różne wyroby, w tym maszyny i urządzenia oraz świadczące usługi dla kopalń. Chodzi tu o co najmniej 300 tysięcy osób - przypomina prof. Marek Szczepański.Mamy odchodzić od wydobycia węgla, chociaż polskie wydobycie stanowi niecały jeden procent światowego. W ubiegłym roku same Chiny wydobyły 4,07 mld ton węgla.W przyszłości panaceum na problemy w energetyce ma być między innymi postawienie na atom. Jednak Niemcy, będący hegemonem w Unii Europejskiej, mogą skutecznie zablokować plany Polski w zakresie budowy elektrowni jądrowej.- Nie jest wykluczone, że Niemcy będą starać się blokować budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Chociaż nie przeceniałbym możliwości tego blokowania ze strony Niemiec - ocenia prof. Szczepański. - Jeżeli chodzi o możliwość zbudowania elektrowni jądrowej, to kluczowa będzie tu wola polityczna i determinacja rządzących. Ekolodzy z pewnością będą protestować. Poza tym trzeba pamiętać, że są to bardzo kosztowne inwestycje i często przeciągają się w czasie. Poza tym zachodzą zawsze obawy o możliwość wystąpienia jakiejś awarii. Tu wystarczy wspomnieć o katastrofie w Fukushimie w 2011 roku, czy o Czarnobylu. Akurat w Japonii założono, że w 2030 roku to węgiel ma się stać głównym produktem stabilizującym system energetyczny. Zatem, jak widać, jest wiele czynników, które mogą utrącić inwestycję w elektrownię jądrową w Polsce - podsumowuje prof. Marek Szczepański.Zobacz również: Nagła rezygnacja z węgla oznacza ryzyko wielkiej katastrofy