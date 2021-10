Polsce potrzebny jest radykalny zwrot w polityce energetycznej

- Przyjęcie tzw. zielonej polityki Unii Europejskiej przekłada się u nas na regres inwestycyjny w sektorze górniczym oraz elektroenergetyce bazującej na węglu. To sytuacja groźna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski - stwierdza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Były wiceminister aktywów państwowych, ostrzega przed ryzykiem blackoutów.

Wysokie ceny gazu przekładają się na ceny energii w Europie. Nie tylko w Polsce ludzie dostrzegają, do czego prowadzi cały ten Zielony Ład. Prowadzi on do zubożenia wielu ludzi. Zatem Polska musi przejść do ofensywy. Na pewno będziemy mieli sojuszników, bo tzw. green deal oznacza podejmowanie decyzji niezgodnych z logiką biznesową, które uderzać będą w szerokie masy społeczne. To wina Komisji Europejskiej i podejmowania przez komisarzy unijnych złych decyzji.Czytaj także: "Ciemność widzę...". Brak prądu da nam popalić - Polityka to również odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Za decyzje dotyczące polityki klimatu na szczeblu UE odpowiadają formalnie minister w KPRM Konrad Szymański i minister klimatu Michał Kurtyka. Zawsze radziłem, że bezkrytyczna akceptacja unijnej polityki prowadzi do wysoce negatywnych konsekwencji dla polskiej gospodarki.Zatem potrzebna jest jak najszybsza rewizja polityki klimatycznej względem Polski i przejście do kontrofensywy na polu unijnym, aby zatrzymać podwyżki cen energii i ciepła. W tym zakresie Solidarna Polska konsekwentnie to postuluje.Numerem jeden na polskiej liście postulatów musi być reforma EU ETS. Zdjęcie tego unijnego parapodatku z Polski doprowadziłoby do obniżenia cen energii i ciepła w Polsce. To cel maksimum, ale trzeba walczyć z tym spekulacyjnym unijnym mechanizmem.