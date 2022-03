Polska chce unijnego embarga na rosyjski węgiel, ropę i gaz

Zaapelowałem, żeby UE nałożyła embargo na rosyjski węgiel - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty w Brukseli. Jego zdaniem Europa w perspektywie kilku miesięcy powinna także przestać kupować ropę i gaz od Rosji, gdyż z tych środków państwo to finansuje prowadzoną na Ukrainie wojnę.

Za pomoc Ukrainie odblokowane pieniądze z KPO?

Szef polskiego rządu zaznaczył, że "bardzo ważne jest też to, żeby przygotować pakiet inwestycyjny dla Ukrainy, bo gospodarka potrzebuje nowych inwestycji, nowych miejsc pracy". Kolejnym ważnym elementem powojennej odbudowy Ukrainy - jak wymieniał Mateusz Morawiecki - jest jej bezpieczeństwo energetyczne. "Oby wojna jak najszybciej się zakończyła i doprowadziła również do tego, że nasza część Europy uniezależni się wreszcie od rosyjskiego gazu, ropy i węgla. To warunek konieczny, aby w dłuższej perspektywie zapanował tutaj pokój" - mówił.Jak dodał bardzo ważną kwestią w tym kontekście jest też oficjalne przyjęcie przez Parlament Europejski wniosku Ukrainy o członkostwo w UE. PE przyjął we wtorek rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE". "Tutaj w Brukseli widać, że jest już dużo bardziej podatny grunt po to, aby przyjąć Ukrainę do UE, nadać status kraju kandydującego i w szybki sposób przeprowadzić ścieżkę akcesji do UE" - ocenił premier Morawiecki.Czytaj też: Co zawiera rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. Ukrainy? Oto szczegóły Kolejnym elementem jest też "wiedza dla Ukrainy i wymiana studencka, jak już zapanuje pokój". "Ukraina musi widzieć przed sobą nadzieję" - wskazał szef rządu.Premier po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, zapytany został, czy wobec pomocy, którą Polska udziela uchodźcom z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, KE odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy lub anuluje kary finansowe nałożone z uwagi na niewykonanie postanowień TSUE."My się nie oglądamy na nikogo, jak pomagamy innym. Dziś oczywiście już teraz płyną oferty i z Komisji Europejskiej, i z różnych stolic, żeby wspierać Polskę w tym dziele humanitarnym" - zaznaczył Morawiecki.Premier podkreślił, że polskie władze przygotowywały się do takiej pomocy. "Mówiłem o tym przecież podczas moich wizyt w stolicach europejskich, że ryzyko rosyjskiej agresji jest realne. Odwiedziłem kilkanaście stolic w listopadzie i pokazywałem mapy, pokazywałem zagrożenie, które niestety się zmaterializowało" - dodał.Morawiecki wskazał, że kwestia pomocy czy rekompensaty jest "czymś, co dziś jest już coraz lepiej rozumiane". "Czy to będzie też częścią planu politycznego Europy w postaci KPO, czy nie, to są pewnie pytania do Komisji Europejskiej" - dodał."Dzisiaj koncentrujemy się na sytuacji na Ukrainie, ponieważ to jest egzystencjalne zagrożenie dla pokoju w Europie, w tej części Europy. Chcemy przywrócić tam pokój, przywrócić tam normalny rozwój i o tym przede wszystkim dzisiaj rozmawiałem tutaj w Komisji Europejskiej" - podkreślił premier.Wtorek to szósty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Według danych Straży Granicznej do Polski dotychczas przyjechało 410 tys. osób uciekających przed wojną.