Polska dopiero co zredukowała wydobycie węgla, który zastąpiłby surowiec z Rosji

Kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie przyczyniły się do chwilowego renesansu węgla. Polskę spotkało to w momencie stopniowego odchodzenia od tego surowca. Wstrzymanie importu węgla z Rosji spowoduje u nas brak węgla na potrzeby sektora komunalno-bytowego. - Te 6-7 mln ton brakującego obecnie węgla to jest to, co w ubiegłym roku zredukowano w PGG. Można to odbudować, ale to wymaga czasu - wskazuje Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Postawić na inwestycje w obszarze węgla

Prezes PGG odniósł się ponadto do regulacji klimatycznych, które na przestrzeni lat wymuszały coraz to nowe zmiany w miksach energetycznych wszystkich krajów wspólnoty. Było to szczególnie dotkliwe dla państw typowo węglowych, między innymi dla Polski.- Jednocześnie w obliczu kryzysu energetycznego, a później wojny w Ukrainie ta sama polityka nie potrafi zapewnić obywatelom UE energii za akceptowalną cenę, każde państwo musi radzić sobie samo - skonkludował Tomasz Rogala.Prezes PGG zwrócił również uwagę, że obecnie cała ściana wschodnia kraju poszukuje węgla, który wcześniej był importowany z Rosji.- W sumie może zabraknąć 8-10 mln ton węgla dla odbiorców indywidualnych, ciepłownictwa i małego przemysłu - wskazał Rogala. - Te 6-7 mln ton brakującego obecnie węgla to jest to, co w ubiegłym roku zredukowano w PGG. Można to odbudować, ale to wymaga czasu - zaznaczył prezes PGG. Wskazał również, że potrzeba stabilizacji. Trzeba bowiem stworzyć określone ramy dla rozsądnego planowania produkcji węgla w powiązaniu z zapotrzebowaniem krajowego rynku.Z kolei wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik podkreślił, że na Śląsku transformacja energetyczna musi opierać się na pewnych ważnych zasadach, tj. bilansie energetycznym, zachowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w ramach konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz przestrzeganiu zasad klimatycznych. - Najważniejszym czynnikiem tej transformacji są ludzie - zaznaczył Pyzik.Chiny zamierzają zwiększyć wydobycie węgla w tym roku o około 300 mln ton. To pokazuje, ze walka z wydobyciem w UE i parcie ku dekarbonizacji i tak nie poprawi klimatu, bowiem dwutlenek węgla nie zna granic.- Niestety nie słyszymy ani słowa o tym, że będziemy inwestowali w nowoczesną energetykę węglową - wskazał Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. I zaznaczył, że programy dotyczące czystego powietrza wpędzają przeciętnego polskiego obywatela w ubóstwo energetyczne. Stąd trzeba uświadomić polskiemu społeczeństwu, że to nie jest tak, iż produkcja energii konwencjonalnej jest droga i brudna. Należy się przebić z tym przesłaniem i inwestować w konwencjonalne źródła energii.Dzisiaj jest najwłaściwszy moment, by przemyśleć politykę energetyczną w wymiarze krajowym i europejskim. - Pora, by się zreflektować i postawić na duże inwestycje w obszarze węgla, bo mamy go u siebie, a to - we współczesnym, nieobliczalnym świecie - jest gigantycznym atutem. Tylko trzeba umieć go wykorzystać - zaznaczył Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności, cytowany przez Solidarność Górniczą. Trudno się z tym nie zgodzić.Czytaj także: Górnictwo znalazło się między młotem a kowadłem. Trudno będzie wyjść z impasu