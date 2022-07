Polska europosłanka: węgiel koksowy musi zostać na liście surowców krytycznych

W komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat surowców krytycznych, do których należy węgiel koksowy. Jego największym producentem w Europie jest Jastrzębska Spółka Węglowa. - Zaapelowałam, aby pozostawić węgiel koksowy na nowej liście surowców krytycznych - oznajmiła europosłanka PiS Izabela Kloc.

Izabela Kloc podkreśliła, że węgiel koksowy wzbudza mieszane uczucia: z jednej strony politycy chcą się go pozbyć, a jednocześnie nie potrafią bez z niego żyć, zwłaszcza teraz, w dobie największego kryzysu energetycznego w historii Unii Europejskiej.

- Widzę jedno wyjście z tej sytuacji. Najwyższa pora, aby Komisja Europejska przygotowała wniosek legislacyjny, który zalegalizuje i ułatwi powstawanie nowych kopalń, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich standardów środowiskowych - stwierdziła europosłanka

Czytaj też: Piotr Naimski zapewnia: węgla zimą nie braknie, ale będzie drogo

Węgiel koksowy jest niezbędny dla stali

Zdaniem Kloc: zależność od surowców z krajów trzecich jest naszą największą, geopolityczną słabością.

- Najwyższa pora abyśmy się zaczęli uczyć na własnych błędach. Chyba nikt z nas nie chce pogłębiać gospodarczej, a w konsekwencji także politycznej zależności Unii Europejskiej od takich krajów jak Rosja czy Chiny. Jedyną i właściwą odpowiedzią jest nasze, unijne górnictwo, które może zapewnić wysokie standardy środowiskowe, prawa pracownicze, a jednocześnie stymulować rozwój gospodarczy - podkreśliła europosłanka (a także członek komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE).

Jak zapowiedziała, chce prosić Komisję o pozostawienie węgla koksowego na nowej liście surowców krytycznych.

- Jest to kluczowy komponent w procesie produkcji stali. W 2021 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano 15 megaton węgla koksowego, czyli 27 procent całkowitego zapotrzebowania na naszym, unijnym rynku. Co się stanie jeśli usuniemy węgiel koksowy z listy surowców krytycznych? Jego europejska produkcja ustanie, a unijne firmy stalownicze zostaną zmuszone do sprowadzania surowca z Australii czy Kanady - wyjaśniła polityk.

- Komisja jest bardzo zaangażowana w ochronę klimatu, ale przenoszenie europejskiego śladu węglowego na drugi koniec świata trudno uznać za działanie przyjazne planecie. Nikt na tym nie skorzysta, a straci jedynie unijna gospodarka - skwitowała Izabela Kloc.