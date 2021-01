Polska Grupa Górnicza broni ekogroszków

W Polskiej Grupie Górniczej podkreślają, że ekogroszki solidnie zapracowały na uznanie i miano paliw ekologicznych. PGG nie zgadza się ze stwierdzeniami Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, kwestionującej ekogroszki jako produkt ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Spółka przesłała do redakcji WNP.PL polemikę na ten temat, którą prezentujemy poniżej.

Ważne właściwe technologie spalania

Ich przydatność i zalety zostały potwierdzone

Właśnie w takim aspekcie - poprawy efektywności i przyjazności dla środowiska, maksymalizowania skali ograniczania niskiej emisji w stosunku do tradycyjnych sposobów spalania - niezaprzeczalne są zalety kwalifikowanych paliw węglowych, które pozwalają w polskich warunkach ekonomicznych i energetycznych zredukować aż o 97-99 proc. najszkodliwsze emisje zanieczyszczeń (tlenku węgla, pyłów, lotnych związków organicznych, bezo(a)pirenu i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.Warunkiem wykorzystania możliwości ekogroszków są właściwe technologie spalania, dlatego zagadnienie kwalifikowanych paliw węglowych należy postrzegać łącznie z dynamicznym rozwojem techniki grzewczej nowej generacji.W porównaniu do stanu z 2002 r. podwyższenie wymagań dla nowych klas kotłów domowych spowodowało, że graniczna wartość tlenku węgla (CO) dla najwyższych klas normy już w 2012 r. w kotłach 5 klasy zmniejszyła się sześciokrotnie z 3000 mg/m3, do 500 mg/m3.Wartość dla gazowych zanieczyszczeń organicznych OGC zmniejszono pięciokrotnie z 100 mg/m3, do 20 mg/m3, natomiast wartość pyłu dla paliw kopalnych zredukowano trzykrotnie ze 125 mg/m3 do 40 mg/m3. Oddzielną zaletą nowoczesnych kotłów jest niemożność spalania w nich innych paliw niż dedykowane i odpadów a także nadzwyczajna sprawność energetyczne przekraczająca 90 proc.Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie wprowadzane na rynek kotły na paliwa stałe w Polsce muszą spełniać normy dyrektywy Unii Europejskiej Ecodesign, czyli Rozporządzenia Komisji Europejskiej z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.Okazuje się, że ekogroszki i najwyższe normy ekologiczne ich spalania nie są wymysłem polskich górników węglowych i rodzimych handlowców kotłów i paliw, ale znajdują poparcie i zrozumienie w UE w zakresie ogrzewnictwa gospodarstw domowych zwłaszcza tam, gdzie brak ciepła systemowego i gazociągów, na terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych, czyli podobnie, jak to postuluje się w naszym kraju.Dla Polski z problemem niskiej emisji użycie ekogroszków jest szansą na uporanie się z nieakceptowalnym stanem jakości powietrza w wielu miejscowościach przy akceptowalnym koszcie inwestycyjnym i w jak najszybszym tempie.Przydatność ekogroszków w pełni doceniono m.in. w programie Czyste Powietrze a wcześniej m.in. PONE (wraz z możliwością uzyskania dotacji państwowych do wymiany źródeł grzewczych na kotły spalające ekogroszek), a status paliw ekologicznych przyznają kwalifikowanym paliwom węglowym takie instytucje i organizacje, jak m.in. Polski Klub Ekologiczny, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.