Polska Grupa Górnicza chce łączyć kolejne kopalnie

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej przedłożył do konsultacji koncepcję kolejnego etapu restrukturyzacji spółki, zakładającą m.in. dalsze łączenie ze sobą niektórych kopalń - wynika z informacji firmy i nadzorującego ją resortu aktywów państwowych. Ma to poprawić efektywność działania spółki.

Łączenie kopalń miałoby dać spółce oszczędności, podnoszące efektywność działania, a w konsekwencji poprawiające wyniki finansowe.

Przedstawiony przez zarząd spółki wstępny plan zmierza do konsolidacji aktywów górniczych, uproszczenia i optymalizacji sieci wentylacyjnych, łączenia kopalń w kopalnie zespolone i doskonalenia procesów eksploatacji.

Koncepcja kolejnego etapu restrukturyzacji to następstwo m.in. przeglądu realizowanych inwestycji i posiadanych koncesji, dokonanego latem ub. roku na polecenie ówczesnego Ministerstwa Energii.

"Zarząd od kilku dni komunikuje (stronie społecznej - red.) kwestie związane z poprawą efektywności - z tymi elementami, które pozwolą uprościć sieci wentylacyjne, drogi transportowe, poprawić efektywność poszczególnych grup kopalń. To są elementy, które w tej chwili są poddawane analizie" - potwierdził w czwartek w Katowicach wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda.

"Ten program poprawy efektywności (...), czy kolejna koncepcja dalszej restrukturyzacji, będzie konsultowany i w drodze dialogu analizowany ze stroną społeczną" - dodał wiceminister, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji węgla kamiennego.

To, że propozycja dotycząca m.in. dalszego łączenia ze sobą niektórych kopalń PGG jest obecnie "na stole", potwierdził w czwartek prezes spółki Tomasz Rogala. Wskazał, że trwająca już wiele lat restrukturyzacja sektora górniczego jest procesem ciągłym, a każde przedsiębiorstwo musi być restrukturyzowane, by efektywnie działać i pozostać na rynku.

"Prace zmierzające ku temu, żeby łączyć funkcje, łączyć działy i wykorzystywać efekty synergii poprzez zmniejszenie kosztów, muszą być prowadzone i takie będą prowadzone" - powiedział prezes PGG. Zapowiedział, że prezentując planowane rozwiązania stronie społecznej, firma zamierza pokazać wyliczenia i efekty, jakie chce osiągnąć dzięki takim działaniom.

Po powstaniu PGG w 2016 r. część przejętych przez spółkę kopalń dawnej Kompanii Węglowej połączono ze sobą, tworząc tzw. kopalnie zespolone - tak powstały np. złożona z kilku rybnickich kopalń kopalnia ROW, kopalnia Ruda, skupiająca trzy zakłady w Rudzie Śląskiej, czy kopalnia Piast-Ziemowit. Nieprodukcyjne lub nieefektywne części niektórych łączonych ze sobą kopalń przekazywano do likwidacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń.

Wiosną 2017 r. do PGG włączono dawne kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW): Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic oraz Wujek (część tej kopalni - Śląsk - przekazano potem do spółki restrukturyzacyjnej). Według nieoficjalnych informacji strony społecznej, obecnie zarząd PGG proponuje właśnie połączenie dawnych kopalń KHW w jedną kopalnię zespoloną. Mowa również - nieoficjalnie - o możliwym połączeniu kopalni Ruda z gliwicką kopalnią Sośnica. Przedstawiciele PGG oficjalnie nie odnoszą się do nazw kopalń, jakie miałyby być ze sobą łączone.

Łączenie kopalń miałoby dać spółce oszczędności, podnoszące efektywność działania, a w konsekwencji poprawiające wyniki finansowe. Przedstawiony przez zarząd spółki wstępny plan zmierza do konsolidacji aktywów górniczych, uproszczenia i optymalizacji sieci wentylacyjnych, łączenia kopalń w kopalnie zespolone i doskonalenia procesów eksploatacji.

Koncepcja kolejnego etapu restrukturyzacji to następstwo m.in. przeglądu realizowanych inwestycji i posiadanych koncesji, dokonanego latem ub. roku na polecenie ówczesnego Ministerstwa Energii. Zlecone zostały wówczas analizy procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. Właśnie w wyniku tych działań PGG przedłożyła koncepcję kolejnego etapu restrukturyzacji.