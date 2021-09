Polska Grupa Górnicza odkupuje węgiel od rządowej agencji rezerw

Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczęła wykup węgla, który w ub. roku został interwencyjnie skupiony przez ówczesną Agencję Rezerw Materiałowych – poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Wykup jest możliwy dzięki poprawie sytuacji na rynku węgla.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych w spółce, chodzi w sumie o kilkaset tysięcy ton węgla energetycznego, kupionego w zeszłym roku.

Pierwsza partia węgla została wykupiona w ostatnim czasie, kolejne PGG odkupi od Agencji w najbliższych tygodniach, do końca tego roku.

To zarówno węgiel magazynowany dotąd na zwałach kopalń, jak i przewieziony na centralne składowisko w Ostrowie Wielkopolskim. Obecny popyt na węgiel oraz poziom cen surowca umożliwiają spółce korzystne ulokowanie go na rynku.

"Sytuacja w zakresie sprzedaży węgla jest dzisiaj dużo bardziej korzystna z punktu widzenia spółek wydobywczych. Rosnące ceny w ARA (zachodnioeuropejskie porty Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia - red.) sprawiają, że PGG jest w stanie wykupić węgiel i - przy obecnym popycie - ulokować go na rynku" - powiedział wiceminister Artur Soboń.

Przedstawiciele PGG oficjalnie nie zdradzają szczegółów wykupu. Jak wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych w spółce, chodzi w sumie o kilkaset tysięcy ton węgla (miału) energetycznego, kupionego w zeszłym roku - gdy borykająca się z kryzysem spółka miała kłopoty ze sprzedażą surowca - przez Agencję Rezerw Materiałowych, przekształconą później w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Pierwsza partia węgla została wykupiona w ostatnim czasie, kolejne PGG odkupi od Agencji w najbliższych tygodniach, do końca tego roku. To zarówno węgiel magazynowany dotąd na zwałach kopalń, jak i przewieziony na centralne składowisko węgla w Ostrowie Wielkopolskim. Obecny popyt na węgiel oraz poziom cen surowca umożliwiają spółce korzystne ulokowanie go na rynku.

Interwencyjny zakup węgla przez ARM w ub. roku służył utrzymaniu płynności finansowej PGG, która - w wyniku pandemii COVID-19 oraz spadku zapotrzebowania na węgiel - znacznie zmniejszyła w 2020 r. wydobycie i sprzedaż tego surowca, tracąc tym samym ok. 2 mld zł przychodów. Pieniądze potrzebne były spółce m.in. na zapewnienie wypłat wynagrodzeń dla niespełna 40-tysięcznej załogi.

Ponoszone przez PGG koszty wykupu węgla z Agencji nie są znane. Przy średniej cenie węgla energetycznego rzędu 250 zł za tonę (według ostatnich danych ARP, w lipcu br. średnia wartość indeksu cen węgla dla energetyki wyniósł 246,03 zł za tonę), odkupując ok. pół miliona ton węgla PGG musiałaby zapłacić ponad 100 mln zł.

Polska Grupa Górnicza zamknęła ub. rok stratą rzędu 2 mld zł. W tym roku - jak informował w czerwcu zarząd spółki - zakłada zwiększenie sprzedaży węgla i przychodów oraz znaczącą poprawę wyniku. W pierwszych pięciu miesiącach roku PGG wypracowała ok. 0,5 mld zł zysku operacyjnego EBITDA, choć zakładała wynik niewiele powyżej zera. Od stycznia do końca maja produkcja węgla w PGG wyniosła 9,9 mln ton, przy nieco wyższym poziomie sprzedaży. Spółka nie upubliczniła dotąd swoich wyników w kolejnych miesiącach.

Pytany o tegoroczne wyniki PGG wiceminister Soboń zauważył, że sytuacja rynkowa uległa poprawie, co jest korzystne dla spółek wydobywczych. Zastrzegł jednak, iż w sprawie możliwości pełnego odrobienia strat przez PGG i zamknięcia 2021 roku wynikiem w okolicach zera "nie jest optymistą".