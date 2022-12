Polska Grupa Górnicza świętowała Barbórkę

W przeddzień obchodzonego 4 grudnia Dnia Górnika, w sobotę Barbórkę świętowała Polska Grupa Górnicza - największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego.

Okolicznościowe listy adresowane do ponad 35-tysięcznej załogi PGG przesłali prezydent i premier.

- Stoimy w obliczu próby, z której, jestem o tym przekonany, Polska wyjdzie obronną ręką - zauważał w korespondencji do górników prezydent.

Premier Morawiecki zauważył w liście, że tegoroczna Barbórka przypada w okresie niezwykle trudnym.

Dla prezydenta i premiera górnictwo jest kluczową gałęzią gospodarki.

Andrzej Duda zauważa, że mimo trudności górnictwo się rozwija

"Gratuluję tegorocznych osiągnięć i dziękuję za starania, aby Polska Grupa Górnicza SA, największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE, sprawnie realizowało swoją strategię rozwoju oraz umacniało bezpieczeństwo energetyczne Polski" - napisał Andrzej Duda.

Prezydent nawiązał do gospodarczych konsekwencji wojny w Ukrainie. "Trwająca od lutego bieżącego roku brutalna, zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę to przede wszystkim olbrzymia tragedia jej ofiar, ale też wstrząs, który w państwach europejskich wymusił zrewidowanie dotychczasowych założeń polityki bezpieczeństwa oraz polityki gospodarczej" - zauważył.

"Stoimy w obliczu próby, z której, jestem o tym przekonany, Polska wyjdzie obronną ręką. Aby tak się stało, potrzeba nam jednak spokoju, jedności, racjonalnego spojrzenia w przyszłość oraz odpowiedzialnego wypełniania naszych obowiązków obywatelskich i zawodowych" - wskazał prezydent RP.

Premier nie ucieka od trudnych tematów, w jakich znalazła się branża i nie tylko ona

Premier Mateusz Morawiecki zauważył w swoim liście do górników, że tegoroczna Barbórka przypada w okresie niezwykle trudnym, gdy po epidemii koronawirusa trzeba było "stanąć oko w oko z nowym wyzwaniem, jakim była brutalna agresja Rosji na Ukrainę".

"Choć ta wojna toczy się za naszą wschodnią granicą, jej konsekwencje docierają również do Polski. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Polskiej Grupie Górniczej, że w tym trudnym czasie stanęła na wysokości zadania, podejmując konieczne działania na rzecz zwiększenia produkcji i sprzedaży węgla opałowego dla sektora komunalno-bytowego. Jestem wdzięczny za Państwa odpowiedzialność i zaangażowanie w tej kwestii. Dzięki takiej postawie możemy skutecznie zabiegać o bezpieczeństwo energetyczne naszej Ojczyzny" - napisał w liście szef rządu.

Morawiecki zapewnił, że "górnictwo jest kluczową gałęzią gospodarki, a Śląsk jest i pozostanie sercem przemysłowym Polski". "Naszym długofalowym celem jest rozsądne i sprawiedliwe przekształcenie gospodarki regionu w taki sposób, by z jednej strony utrzymać jego rozwojowe możliwości, a z drugiej uczynić Śląsk miejscem lepszym do życia" - czytamy w liście premiera.

Gdzie byli w sobotę, przed Barbórka górnicy i przedstawiciele PGG?

Sobotnia akademia barbórkowa Polskiej Grupy Górniczej odbyła się w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Tradycyjnie wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie górnicze. Grała orkiestra górnicza, orkiestra z Ukrainy oraz Akademicka Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej w Katowicach. Wśród uczestników akademii był m.in. metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, samorządowcy i parlamentarzyści.

"Barbórka to czas, aby Państwu podziękować i wyrazić szacunek za zaangażowanie i pracę. Tak doświadczona kadra o wysokich kompetencjach zawodowych to cenna wartość dla Polskiej Grupy Górniczej" - zapewnił prezes PGG Tomasz Rogala w barbórkowym przesłaniu do załogi.

"Za Waszą pracę składam wyrazy głębokiej wdzięczności. Dzięki waszemu zaangażowaniu z zakładów Polskiej Grupy Górniczej miliony ton węgla trafiają na polski rynek. Dzięki temu w polskich domach, a także obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale czy urzędy, jest jasno i ciepło. Z dużą satysfakcją pragnę także podkreślić sukcesy górników, osiągnięte w pojedynkę lub zespołowo dzięki zawodowemu i osobistemu rozwojowi. Gratuluję tych osiągnięć" - podkreślił szef największej górniczej spółki.

Barbórkowe życzenia złożył górnikom z PGG wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. "Za waszą niezłomność i trwanie w górniczej służbie, wbrew wszelkim przeciwnościom, z pokorą dziękuję, jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji górnictwa węglowego" - zadeklarował uczestniczący w sobotniej uroczystości wiceminister, składając załodze PGG życzenia pomyślności, szczęścia, optymizmu oraz opieki ich patronkiśw. Barbary.