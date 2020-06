Polska Grupa Górnicza zgłosiła zainteresowanie Tarczą Finansową

Polska Grupa Górnicza jest jednym z 600 podmiotów, która zgłosiły wstępne zainteresowanie udziałem w Tarczy Finansowej dla Dużych Firm - poinformował we wtorek prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że ws. pomocy zgłosiło się do tej pory kilka państwowych firm.

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju został zapytany podczas wtorkowego briefingu towarzyszącemu przedstawieniu założeń Tarczy finansowej dla Dużych Firm o to, czy z pomocy będą mogły skorzystać także kopalnie i czy złożyły one wnioski o udzielenie takiej pomocy.

Borys poinformował, że jednym z podmiotów, które zgłosiły wstępne zainteresowanie udziałem w Tarczy Finansowej jest Polska Grupa Górnicza. Dodał, że taki wniosek wpłynął do PFR przed miesiącem.

"Wszystkie firmy będziemy traktowali równo" - zapewnił Borys.

Poinformował ponadto, że wśród 600 firm, które jak dotąd zgłosiły się do programu pomocowego, jest też kilka należących do Skarbu Państwa.

"98 proc. firm to są prywatne firmy. Jeżeli kwoty, o które będą wnioskowały te duże polskie firmy, spółki Skarbu Państwa, będą przekraczały tę kwotę 250 mln euro - to tu zwracam uwagę - tak czy inaczej będzie to wymagało indywidualnej notyfikacji tej pomocy i odrębnej zgody KE. My oczywiście, jeżeli te wszystkie kryteria będą spełnione, warunki prawne będą zrealizowane, też będziemy gotowi takiego wsparcia udzielać każdej firmie" - powiedział szef PFR.

Stratujemy z Tarczą Finansową PFR dla dużych firm - poinformował szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że PFR czeka jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej dotyczącą instrumentów kapitałowych w ramach programu. Spodziewamy się tej zgody w najbliższych dniach - mówił. Z pomocy finansowej dla dużych firm wyłączone będę banki, instytucje pożyczkowe, fundusze oraz deweloperzy.