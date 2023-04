Polska kopalnia bierze się za produkcję prądu i ciepła

Zanim wybuchła wojna w Ukrainie zdecydowaliśmy się na inwestycję w silniki kogeneracyjne, które znacząco, nawet o 70 proc., ograniczą pobór energii z sieci - mówi portalowi WNP.PL Marcin Sutkowski, prezes Bumechu, do której to firmy należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia.

Marcin Sutkowski wskazuje, że transformacja energetyczna przyspiesza.

Im droższe będą paliwa kopalne, tym szybsza będzie ta transformacja.

Jeżeli chodzi o ograniczenia, to największym problemem pozostaje tu brak wystarczającej pojemności i liczby magazynów energii oraz stan sieci energetycznych.

- Przedsiębiorcy coraz częściej będą myśleli o inwestycjach, zmierzających do tego, aby samemu produkować prąd. Będzie się także rozwijać geotermia, gdzie koszty wejścia są wysokie, ale później eksploatacja pozostaje tania - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Sutkowski.

Już w roku 2024 ponad 80 proc. energii elektrycznej zużywanej przez grupę będzie pochodziło z autoprodukcji

W Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia budowana jest instalacja kogeneracji, dzięki której produkowana będzie energia elektryczna oraz energia cieplna, konieczna do funkcjonowania kopalni, przy wykorzystaniu metanu kopalnianego jako paliwa do generatorów prądu i ciepła. Rozruch tych instalacji ma nastąpić w maju 2023 roku.

- Wybudowaliśmy również pierwsze trzy stacje fotowoltaiczne, które zasilają urządzenia i systemy kopalni, testujemy innowacyjne wiatraki, z kierownicami wiatru o mocy 40kW. Podobne rozwiązania zasilają też siedzibę grupy w Katowicach - wskazuje prezes Sutkowski. - Szacujemy, że już w roku 2024 ponad 80 proc. energii elektrycznej zużywanej przez naszą grupę będzie pochodziło z autoprodukcji. Na ten cel wydamy łącznie ponad 60 mln złotych.

Ponadto od 2024 roku spółka planuje na rekultywowanych terenach pogórniczych, będących własnością grupy, budowę farmy fotowoltaiczno-wiatrowej o łącznej mocy 60 MW. Wykorzystane przy tym zostaną posiadane sieci energetyczne, które znajdują się w obrębie terenu przyszłej inwestycji.

Na terenie PG Silesia dokonano również odwiertu geotermalnego, który wykazał na głębokości 2700 m temperaturę ponad 102 st. C, dla którego rozpoczynane są prace studyjne w celu określenia wydajności energetycznej. W obrębie sieci ciepłowniczych, do których może dotrzeć ciepło z PG Silesia, mieszka przeszło 300 tys. osób.

Koniunktura na rynku węgla w 2022 roku i jego wysokie ceny pozwoliły osiągać dobre wyniki

Wstępne szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Bumechu za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wskazują, że zysk brutto firmy w całym 2022 roku ukształtował się na poziomie 444 mln złotych.

Oznacza to ponad dwukrotny wzrost (218 proc.) w stosunku do wyników z poprzedniego roku obrotowego. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów materiałów za cztery kwartały 2022 roku szacowane są na poziomie 1.112 mln złotych, co oznacza wzrost o 260,3 proc. w stosunku do wyniku z 2021 roku, szacowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w stosunku do 2021 roku wzrósł o ponad 210 proc. i ma wynieść ponad 455 mln zł.

Należy tu przypomnieć, że czeski EPH (Energetyczno-Przemysłowy Holding) kupił kopalnię Silesia w grudniu 2010 roku od ówczesnej Kompanii Węglowej. O pozyskanie inwestora zabiegały działające w kopalni związki zawodowe, chcąc uchronić zakład przed likwidacją. W 2021 roku Bumech nabył od Czechów kopalnię Silesia.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej, świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka zajmuje się między innymi drążeniem wyrobisk podziemnych, produkcją urządzeń i maszyn górniczych oraz serwisem i remontoaniem maszyn. Do Bumechu należy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, które Bumech nabył w 2021 roku. PG Silesia produkuje węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej.