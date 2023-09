Polska kupuje coraz więcej węgla, a nasze górnictwo zwija się

Import węgla do Polski w okresie styczeń-maj 2023 roku wyniósł 10,5 mln ton, dynamicznie rosnąc w stosunku do roku ubiegłego, bowiem w tym samym okresie 2022 roku zaimportowano nieco ponad 5 mln ton.

Wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku wyniosło zaledwie 23 mln 200 tys. ton.

Było niższe od wydobycia w analogicznym okresie 2022 roku o 4,6 mln ton, czyli o blisko 20 proc.

Jeszcze gorzej przedstawia się sprzedaż węgla w tym okresie, bowiem wyniosła ona niecałe 22 mln ton i była niższa o 6,4 mln ton w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- Dzisiaj otrzymaliśmy informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej górnictwa węgla kamiennego po sześciu miesiącach 2023 roku - mówi portalowi WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80. - Z danych przedstawionych przez Agencję Rozwoju Przemysłu jasno wynika, jak katastrofalny jest stan polskiego górnictwa - dodaje.

Wskazuje przy tym, że wydobycie węgla kamiennego w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku wyniosło zaledwie 23 mln 200 tys. ton i było niższe od wydobycia w analogicznym okresie 2022 roku o 4,6 mln ton, czyli o blisko 20 proc. Obniżyło się też wydobycie węgla koksowego o blisko 8 proc.

Sprzedaż węgla do celów energetycznych w sześciu miesiącach 2023 roku była niższa o prawie 27 proc., tj. około 6 mln ton mniej w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku

- Jeszcze gorzej przedstawia się sprzedaż węgla w tym okresie, bowiem wyniosła ona niecałe 22 mln ton i była niższa o 6,4 mln ton w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - zaznacza Ziętek. - Sprzedaż węgla do celów energetycznych w sześciu miesiącach 2023 roku była niższa o prawie 27 proc., tj. około 6 mln ton mniej w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku. Sprzedaż węgla do koksowania również była niższa o blisko pół miliona ton mimo świetnej koniunktury dla tego surowca.

Zapasy węgla w kopalniach na koniec czerwca 2023 roku wyniosły 3,3 mln ton i były wyższe o 1,8 mln ton niż na koniec czerwca roku ubiegłego.

- Mimo szumnych zapowiedzi rządu, że skończyli z importem węgla, import ten w okresie styczeń-maj 2023 roku wyniósł 10,5 mln ton, dynamicznie rosnąc w stosunku do roku ubiegłego, bowiem w tym samym okresie 2022 roku zaimportowano nieco ponad 5 mln ton - podkreśla Bogusław Ziętek. - Złe wieści są także dla odbiorców indywidualnych, ponieważ dramatycznie zmniejsza się produkcja węgli grubych. Przez sześć miesięcy ubiegłego roku wyprodukowano tego węgla 1 mln 357 tys. ton. Natomiast w pierwszym półroczu 2023 roku zaledwie 993 tys. ton, czyli o blisko 400 tys. ton mniej. Co charakterystyczne w obszarze węgli grubych dla odbiorców indywidualnych, mamy tendencję spadkową, czyli z upływem czasu produkcja tego węgla będzie jeszcze mniejsza - wskazuje Ziętek.

Utrzymujemy miejsca pracy w górnictwie Kolumbii, Kazachstanu, Australii, RPA czy Indonezji

- Za to dynamicznie zwiększamy swój udział w utrzymywaniu miejsc pracy w górnictwie kolumbijskim, górnictwie Kazachstanu, Australii, RPA czy Indonezji, zwiększając dynamicznie zakupy węgla z tych kierunków - mówi Ziętek. - Najnowszy raport Agencji Rozwoju Przemysłu pokazuje prawdę o rzeczywistym stanie górnictwa i kłamstwach, jakimi karmią nas politycy PiS-u, że zwiększamy rodzime wydobycie i że skończyliśmy z importem węgla. Twarde dane temu przeczą, a likwidacja górnictwa idzie u nas pełną parą, za co odbiorcy węgla i energii zapłacą już wkrótce kolejnymi podwyżkami cen węgla, energii elektrycznej i ciepła - dodaje Ziętek.

- Wynik finansowy netto górnictwa za pierwsze półrocze 2023 roku także spada, bowiem wyniósł około 4 mld zł przy blisko 5,5 mld zł w pierwszym półroczu 2022 roku - zaznacza Ziętek. - Ten wynik nie jest zasługą zwiększenia rodzimego wydobycia, tylko cen węgla na międzynarodowym rynku. Niestety ta koniunktura nie będzie trwała wiecznie a ceny już są niższe niż w poprzednim okresie - podkreśla Bogusław Ziętek.