Polska może mieć duży problem z utrzymaniem wydobycia węgla

Węgiel energetyczny jest bardzo poszukiwany przez europejskich nabywców. To skutkuje tak wysokimi poziomami cen - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- Europa przestawiła się z zakupów węgla rosyjskiego na węgiel australijski czy kolumbijski. Wielu kontrahentów szuka też węgla w Afryce. To utrzymuje ceny surowca na wysokim poziomie - wskazuje Jakub Szkopek.

W I połowie sierpnia w Chinach trzeba było ciąć produkcję hutniczą, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na węgiel koksowy - przypomina analityk Erste Securities.

- Mamy w tym roku hasło: wszystkie ręce na pokład i próbujemy trochę zwiększyć wydobycie krajowe. (...) Wyzwaniem raczej jest, by utrzymać to wydobycie, bowiem ono się w ostatnich latach zmniejsza - uważa nasz rozmówca.

- Jeżeli chodzi o węgiel energetyczny, to cały czas mamy poziomy cenowe w przedziale 300-400 dolarów za tonę. Teraz jest to bliżej 400 dolarów za tonę - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- Węgiel energetyczny w ostatnich miesiącach jest bardzo poszukiwany przez europejskich nabywców. To powoduje też tak wysokie poziomy cenowe - zaznacza Jakub Szkopek. - Europa przestawiła się z zakupów węgla rosyjskiego na węgiel australijski czy kolumbijski. Wielu kontrahentów szuka też węgla w Afryce. To utrzymuje ceny surowca na wysokim poziomie.

Widać też przyspieszenie w kwestii chęci nabycia węgla ze strony tych krajów, które są pod względem dostępności gazu najbardziej zagrożone.

- Mam tu na myśli Niemcy i Włochy. Podmioty z tych krajów, zarówno przemysłowe jak i chemiczne, jeżeli tylko mogą, przestawiają się na konsumpcję węgla energetycznego - nawet kosztem konieczności kupowania większej liczby certyfikatów CO2. Priorytetem jest tak naprawdę bezpieczeństwo i kontynuacja produkcji - podkreśla Jakub Szkopek. - I dlatego mamy tak wysokie ceny węgla energetycznego.

Znowu obserwujemy wzrost cen węgla koksowego. W Australii nie pomogła pogoda

A jeżeli chodzi o węgiel koksowy do produkcji stali, to po wybuchu wojny na Ukrainie mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem cen, które w kwietniu sięgnęły 680 dolarów za tonę - w szczytowym momencie.

- W pierwszej połowie sierpnia ceny osiągnęły poziom około 200 dolarów za tonę. Wpływ na to miało nieco gorsze otoczenie, jeżeli chodzi o kraje azjatyckie. Między innymi w Chinach trzeba było ciąć produkcję hutniczą, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na węgiel koksowy - wskazuje Szkopek. - Ale też Indie i Chiny zaczęły kupować więcej węgla koksowego z Rosji.

W drugiej połowie sierpnia znowu obserwujemy wzrost cen węgla koksowego.

- Poza tym w lipcu doszło do dużych opadów deszczu w Australii, co spowodowało, że kopalnie miały problemy produkcyjne. Teraz te alerty meteorologiczne wracają, więc bardzo możliwe, że ceny węgla koksowego będą się przynajmniej w Australii utrzymywać na obecnym poziomie około 250-300 dolarów za tonę w zależności od kontraktu - zaznacza Szkopek.

Słychać postulaty, by zwiększyć wydobycie w polskich kopalniach.

- Mamy w tym roku hasło: wszystkie ręce na pokład i próbujemy trochę zwiększyć wydobycie krajowe. Jestem jednak pełen obaw, czy w przypadku polskich kopalń będzie to w tym roku więcej o te 650 tys. ton. Wyzwaniem raczej jest, by utrzymać to wydobycie, bowiem ono się w ostatnich latach zmniejsza - mówi Jakub Szkopek.