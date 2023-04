Polska może mieć zaskakujące źródła metali ziem rzadkich

Z Piotrem Dziadzio, wiceministrem klimatu i środowiska, Głównym Geologiem Kraju, rozmawiamy o tym, co z zwiększeniem wydobycia węgla w Polsce, dlaczego pogórnicze hałdy to skarbiec metali i co z naszymi działkami oceanicznymi.

Polska posiada dwie działki na dnie Oceanu Atlantyckiego oraz Oceanu Spokojnego. Prawdopodobnie są tam złoża cennych surowców. Ministerstwo planuje tam kolejny rejs badawczy jeszcze w 2023 roku.

Węgiel koksowy niedawno trafił na unijną listę surowców krytycznych… a nie strategicznych. To powinno ostudzić hurraoptymizm, który wybuchł w zeszłym miesiącu w Polsce. - Nie rozumiem logiki, którą kieruje się Komisja Europejska - mówi Piotr Dziadzio.

Główny Geolog Kraju wyjaśnia też, co i jak można odzyskać z pogórniczych hałd i dlaczego magazyny energii oparte na sodzie, a nie na licie, są dla unijnych krajów lepszym rozwiązaniem.

O surowcach krytycznych będziemy rozmawiali podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Trwają prace nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski. Padła też mglista zapowiedź, że w 2040 roku będziemy produkować prąd z węgla już tylko w śladowej ilości. Jak to wszystko wpływa na surowcową politykę państwa?

- W tej chwili pewne założenia, które są nadal analizowane w Polityce Energetycznej Polski (PEP2040), zakładają, że udział węgla będzie systematycznie spadał. Jest to skorelowane z tym, co znalazło się w umowie społecznej. Tego trzymamy się przy kolejnych uzgodnieniach i to też jest skorelowane z polityką surowcową państwa. Surowiec, który będzie wykorzystywany do 2049 roku, powinien być dostępny dla naszej energetyki. Węgiel musi brać udział w transformacji energetycznej i zastąpić częściowo gaz ziemny, który pierwotnie w PEP był zakładany jako surowiec przejściowy.

W związku z różnymi czynnikami, w tym sytuacją geopolityczną, będziemy wykorzystać krajowe surowce tak długo, jak będzie to możliwe.

Patrząc na stan złóż węgla kamiennego i brunatnego, jest możliwe zwiększenie poziomu ich eksploatacji? Wiceminister Marek Wesoły w naszym portalu zapowiedział większą liczbę inwestycji w kopalniach w nadchodzących latach. Celem ma być szybsze i lepsze wykorzystanie tego, co nam jeszcze zostało. Według pana jest możliwe takie skokowe zwiększenie wydobycia?

- To są kompetencje Ministerstwa Aktywów Państwowych i decyzji inwestycyjnych spółek Skarbu Państwa. Natomiast musi to być skorelowane z inwestycjami umożliwiającymi uruchamianie kolejnych ścian. To musi się opłacać konkretnym kopalniom i będzie pewnie analizowane w powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Jeśli chodzi o surowcowe uzasadnienie takiej eksploatacji, to ja stoję na stanowisku, że ten surowiec, który mamy, powinniśmy wykorzystywać i optymalizować jego wykorzystanie w dłuższej perspektywie.

Polski hurraoptymizm dotyczący węgla koksowego jest na wyrost?

Niedawno Komisja Europejska przygotowała aktualizację listy surowców krytycznych dla Wspólnoty. Jak pan ją ocenia? O węglu koksowym, który trafił na listę, sporo w Polsce już powiedziano.

- Porównując definicje, które zostały zastosowane i to, jakie nowe kategorie surowców zostały określone na liście minerałów krytycznych dla naszych gospodarek, zaskoczyła mnie jedna rzecz. Jest to wprowadzenie nowej kategorii surowców: surowców strategicznych. Dotychczas nie wyszczególniono surowców według tej klasyfikacji. Cieszy mnie to, że my w naszej polityce surowcowej, która została przyjęta rok temu, zastosowaliśmy już podobną klasyfikację. Wskazaliśmy wtedy, że powinniśmy mieć dwie kategorie surowców: krytyczne i strategiczne. Bardzo podobne definicje do naszych znalazły się w tym unijnym projekcie rozporządzenia z 16 marca tego roku. Oprócz surowców krytycznych powinniśmy patrzeć także na surowce strategiczne.

Z naszej strony istotne jest oczywiście to, że na unijnej liście znalazł się węgiel koksowy, ale nie jest on ujęty jako surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. To jest naprawdę istotne. Unia Europejska zdefiniowała surowce strategiczne jako te, które są konieczne do transformacji ekologicznej i cyfrowej. Węgiel koksowy, według Komisji, nie jest istotny w tej transformacji. Nie rozumiem tego. Według mnie powinien być on klasyfikowany jako strategiczny surowiec, bo bez niego nie da się skutecznie przeprowadzić transformacji. To jest baza do produkcji stali oraz innych istotnych elementów infrastruktury, które służą transformacji energetycznej.

Niemniej część surowców z naszych krajowych list pokrywa się z tymi ustalonymi przez Unię. Warto dodać, że zalecenia z unijnego rozporządzenia są w dużej części zbieżne z tym, co my zdefiniowaliśmy w Polityce Surowcowej Państwa. Chodzi tu chociażby o partnerstwa strategiczne, które my już realizujemy na poziomie międzynarodowym, ale także o zasady dokumentowania i ochrony złóż.

Czyli rozumiem, że ten hurraoptymizm dotyczący węgla koksowego, który wybuchł po ogłoszeniu listy, jest trochę na wyrost?

- Nie rozumiem logiki, którą kieruje się Komisja Europejska - dlaczego węgiel koksowy jest na liście surowców krytycznych, a nie strategicznych. My oczywiście cieszymy się, że węgiel koksowy się tam znalazł, ale w naszej polityce surowcowej ten rodzaj węgla jest wpisany na listę surowców strategicznych. Bez wykorzystania węgla koksowego nie będzie możliwe przeprowadzenie skutecznej transformacji. Ten surowiec jest potrzebny, by wyprodukować duże konstrukcje stalowe, które niezbędne są w rozwoju wielkoskalowych instalacji OZE (odnawialne źródła energii -red.). Stal potrzebna jest też do statków potrzebnych przy offshore. Bez hutnictwa nie będzie rozwoju tych segmentów.

Bogaty jak pogórnicza hałda. Już niedługo kluczowa odpowiedź

Na listę strategicznych Komisja Europejska wpisała za to surowce ziem rzadkich. One są kluczowe w tej transformacji, o której pan mówi. Czym my w Polsce dysponujemy, jeśli chodzi o tę grupę surowców?

- W Polsce nie dysponujemy dużymi zasobami tych pierwiastków. Rozpoczęliśmy prace, które mają zweryfikować ich obecność w hałdach pogórniczych. To także jest zalecenie Komisji Europejskiej. Mamy już zidentyfikowane ponad 1300 takich hałd, w których zaczynamy badania na obecność pierwiastków ziem rzadkich. Eksploatowanym w przeszłości rudom mogło towarzyszyć występowanie różnego rodzaju pierwiastków ziemi rzadkich. Dzisiaj jest czas, by to zweryfikować.

W przyszłym roku zaczynamy projekt na 10 wytypowanych hałdach pogórniczych, które szczegółowo przebadamy i określimy metodologię dokumentowania takich zasobów. Chcemy się dowiedzieć, jakie są tam koncentracje, i jak odzyskiwać te rzadkie surowce. Ten projekt posłuży nam również do określenia, jakich zmian w legislacji będziemy potrzebować, aby z tych zgromadzonych tam surowców skorzystać.

Dysponujecie jakimiś znaczącymi środkami na te badania?

- To jest pilotaż i nie wymaga on angażowania dużych kwot. Robi to służba geologiczna ze środków, które dysponujemy z tzw. opłaty górniczej, czyli z opłat, które wpływają do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. My tymi środkami dysponujemy, zlecając różnego typu badania na rzecz realizacji Polityki Surowcowej Państwa.

Badania hałd pogórniczych odbywać się będą na dużą skalę. Zobaczymy, jakie będą ich wyniki.

Był taki temat medialnie nośny i mocno eksponowany przez pana poprzednika – prof. Mariana Jędryska – działek na dnie Oceanu Spokojnego bogatych właśnie w rzadkie surowce. To miała być taka polska skarbonka niemalże bez dna. Co się dzieje z tymi działkami?

- Jesteśmy posiadaczem koncesji i na tych działkach pracujemy technicznie oraz koncepcyjnie – posiadamy działkę na środku Oceanu Atlantyckiego, jesteśmy także współwłaścicielem drugiej na Oceanie Spokojnym. Obecnie naszym celem jest przede wszystkim dobre rozpoznanie tych obszarów pod kątem geologicznym i środowiskowym - musimy mieć pewność, że te surowce tam występują.

To jest obszar wymagający szczególnego podejścia – część naszej koncesji poszukiwawczej obejmuje tzw. obszar „Lost City”, czyli miejsce, w którym zatrzymał się czas. Wypływy hydrotermalne, które tam mają miejsce, wykreowały specjalne formy życia biologicznego, ale i skalnego i dlatego musimy być bardzo ostrożni.

W zeszłym roku wykonaliśmy pierwszy rejs badawczy. W tym odbędzie się kolejny. Wyznaczyliśmy z dala od tego chronionego miejsca nowe pola, które są dla nas niezwykle interesujące pod względem potencjału surowcowego, a zwłaszcza siarczków polimetalicznych. Mamy już wstępnie zidentyfikowane kilka perspektywicznych obszarów na naszej koncesji.

Drugi rejs realizujemy, przez jedną z norweskich firm, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Jak wiemy, Norwegowie są znani ze stosowania zaawansowanych badań morskich i oceanicznych. Chcemy pozyskać jak najwięcej informacji, tak aby w 2025 roku było możliwe pobranie prób dna oceanicznego z miejsc, które będą już wyznaczone jako te najbardziej zasobne i bezpiecznie pod względem środowiskowym. Pobrane wtedy próbki dadzą ostateczną odpowiedź na temat potencjału, którym tam dysponujemy.

Pierwsze metody wydobycia z dna oceanicznego są już testowane, więc myślę, że w granicach najbliższej dekady z eksploatacją któreś z państw ruszy. Będziemy mieli okazję, by się od nich czegoś więcej nauczyć.

Co Polska może kupić za granicą? Boliwia niebezpiecznym przykładem

Mamy w Polsce do zrobienia sporo, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Lista surowców niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu jest długa. Ich złoża w większości znajdują się poza Europą. Czy istnieje taka możliwość, że Polska byłaby w stanie kupić dostęp do takiego złoża, albo by zrobić to w grupie kilku państw europejskich i zapewnić sobie w ten sposób tańszy surowiec?

- To jest bardzo trudne pytanie. Zawsze istnieje możliwość zakupu jakiegoś złoża. Pytanie, czy jakikolwiek z krajów zdecydowałby się na taki krok.

Boliwia jest takim krajem, który ma rozpoznane własne zasoby surowcowe i byłaby gotowa postępować podobnie jak kartele – zarządzać centralnie tym, komu dać dostęp do złoża, a komu nie i po jakiej cenie to robić. To pokazuje, jakie istnieje niebezpieczeństwo zachowań różnych regionów geograficznych, jeśli chodzi o te pierwiastki krytyczne.

Trudna do oceny jest też kwestia zachowania się w tym aspekcie Chin czy państw afrykańskich, które dysponują tego typu surowcami.

Dlatego uważam, że powinniśmy zainwestować w technologie, które są oparte na pierwiastkach pospolitych. Jest to moim zdaniem możliwe. Pracujemy w tym momencie nad koncepcją magazynów energii, które oparte są nie na licie, a na sodzie. Sód jest pierwiastkiem wszechobecnym, występującym chociażby w soli. To jest kierunek właściwy – trzeba szukać technologii, które nie będą nas uzależniać od pierwiastków będących dzisiaj są na topie.

Oczywiście to się nie wydarzy od razu i będziemy musieli wykorzystywać surowce, które są obecnie w tych technologiach stosowane. Powinniśmy jednak pracować nad innymi rozwiązaniami. I jest szerokie zrozumienie tego tematu także w krajach Unii Europejskiej.