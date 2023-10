Polska musi odchodzić od węgla. Bez atomu to się nie uda

- Musimy zrobić transformację energetyczną w naszym tempie, bo inaczej będziemy na niej tracić – mówił Jakub Kalus, kandydat na posła z Konfederacji, podczas debaty "Polityka, energia, klimat" na konferencji PRECOP 28 w Katowicach.

Umowa społeczna dotycząca restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce zakłada zakończenie eksploatacji złóż w poszczególnych kopalniach w perspektywie do końca 2049 roku. Pytanie, czy jest to realny termin w obecnych warunkach.

- Mamy wyzwania i musimy to zrobić i żałuję ostatnich 8 lat, bo w tym zakresie nic nie zrobiono w temacie transformacji – mówił poseł Borysa Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, podczas debaty "Polityka, energia, klimat" w trakcie konferencji PRECOP 28 w Katowicach.

Jak dodał jednak, rok 2049 jest realną datą, jeśli miks energetyczne zapewni bezpieczeństwo energetyczne kraju. - Potrzebna jest stabilizacja systemu energetycznego, samym OZE, bez atomu nie da się zagwarantować stabilizacji sytemu – podkreślił.

Jak dodał, najważniejsze to też być uczciwym wobec całego regionu, którego transformacja dotyczy. - Polskie górnictwo potrzebuje by ludzie przechodzili do innych zawodów, żeby mieli bezpieczniejszą pracę z lepszym wynagrodzeniem. Do tego potrzebna jest transformacja energetyczna, a nie żeby pozbawiać ludzi pracy – dodał Budka.

Innego zdania był Jakub Kalus z Konfederacji.

- Dyrektywa metanowa już staje w poprzek umowy społecznej, bo może się okazać, że rząd zamknie kolejne kopalnie jeszcze wcześniej – mówi Jakub Kalus. - Nie chcemy, aby węgiel był wyrugowany na konkretną datę. Powinniśmy uświadamiać naszych zagranicznych partnerów w jakiej sytuacji energetycznej jesteśmy, jak trudna jest to transformacja. Musimy ją zrobić w naszym tempie, bo to Polska będzie ponosić jej największe koszty – dodał.

Jego zdaniem Polska powinna wynegocjować rabat, jeśli chodzi o wymagania wobec naszego kraju, a UE powinna swoje wymagania skierować w kierunku Azji, gdzie przeniesie się cały energochłonny przemysł z Europy. – Cele klimatyczne dla Azji mają o 30 lat późniejszą datę niż dla nas – dodał Kalus.