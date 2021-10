Polska musi sprowadzać coraz więcej węgla. A to dziś deficytowy towar

W pierwszym półroczu 2021 roku do Polski sprowadziliśmy ponad 6,2 mln ton węgla – głównie z Rosji. Wygląda na to, że import znów się rozpędza, a zagranicznego węgla będziemy sprowadzać coraz więcej. Pod warunkiem jednak, że będzie skąd, bo również węgiel – jak wszystkie nośniki energii – staje się towarem deficytowym.

Najlepszym przykładem jest tutaj największa ze spółek węglowych – Polska Grupa Górnicza. W minionym roku, w którym z powodu pandemii część kopalń musiało czasowo wstrzymać wydobycie, spółka wyprodukowała łącznie niespełna 24,5 mln ton węgla (podczas gdy jeszcze w 2019 wydobycie wyniosło 29,5 mln ton). W tym roku szacunkowe wydobycie węgla ma być jeszcze mniejsze i wynieść ok. 23 mln ton. To efekt nie tylko wygaszania działalności kolejnych kopalń, ale również faktu, że PGG najzwyczajniej nie ma pieniędzy na inwestycje związane z odtworzeniem zdolności produkcyjnych.Zobacz też: Ceny węgla osiągają kolejne maksima - Obecnie mamy do czynienia z dość nietypową sytuacją. Od kilku miesięcy można zaobserwować duży wzrost generacji energii z węgla, a od lipca Polska stała się eksporterem energii netto. Nasze jednostki pracują pełną parą, są bardzo mocno obciążone i można powiedzieć, że dzięki temu trochę ratujemy systemy energetyczne w Europie Zachodniej. Co ciekawe, przy gwałtownie rosnących cenach wszystkich nośników energii doszło do wyjątkowej sytuacji, której dawno nie byliśmy świadkiem – nie mówimy już o nadwyżce krajowej produkcji, a o niedoborach. Jeśli chodzi o kwestię importu, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy polskie spółki węglowe są w stanie pokryć lukę zapotrzebowania na węgiel przy gwałtownie rosnącym popycie – wskazuje Krystian Brymora, analityk DM BDM.- W branży górniczej, gdzie przygotowanie nowych frontów trwa, raczej trudno liczyć na szybką możliwość dużego zwiększenia produkcji. Tym bardziej wydaje się to trudne w przypadku największej spółki – Polskiej Grupy Górniczej, która przez cały czas jest w bardzo trudnej sytuacji. To wszystko wskazuje, że rzeczywiście import węgla może się zwiększać, a już na pewno będziemy mieli do czynienia z nasileniem tego zjawiska w przypadku, kiedy zima będzie chłodna, podobna do tej ubiegłorocznej – argumentuje analityk.Bardziej kategorycznie na temat długofalowego wzrostu importu wypowiadają się eksperci z branży węglowej i górniczy związkowcy. – Import będzie rósł przede wszystkim dlatego, że wydobywamy i będziemy wydobywać coraz mniej węgla, a równocześnie nie zmniejszamy zapotrzebowania w gospodarce krajowej. To jest naturalna konsekwencja. Biorąc pod uwagę, że wydobędziemy o 3 mln ton węgla mniej w przyszłym roku, spodziewam się, że import wzrośnie do co najmniej 15 mln ton – ocenia Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki.W ocenie szefa Sierpnia 80 Bogusława Ziętka Polska coraz bardziej uzależniona jest od importu węgla, a także innych nośników energii oraz importu samej energii. - To, co projektuje polski rząd, w żadnym stopniu nie zaspokoi naszych potrzeb energetycznych. W wyniku tej polityki oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej zostaniemy pozbawiani suwerenności energetycznej i uzależnieni od importu wszelkich surowców, w tym również węgla – mówi Ziętek.Jak wskazują nasi rozmówcy, import może zahamować brak węgla, który w obliczu kryzysu energetycznego staje się również surowcem deficytowym, a jego ceny biją kolejne rekordy.