Polska odczuje przyspieszenie zielonego zwrotu w Niemczech

Nowa koalicja rządząca w Niemczech zapowiedziała przyspieszenie w zakresie zielonego zwrotu w tym kraju. Solidarność wskazuje , że każda czteroosobowa rodzina zapłaci tam za to przeszło 41 tys. euro w trakcie najbliższych ośmiu lat.

Niebotyczne koszty transformacji

Autorzy opracowania wyliczyli, że przyspieszenie „zielonej transformacji” w Niemczech będzie kosztować 860 mld euro do 2030 roku. Biorąc pod uwagę liczbę ludności, oznacza to, że każda czteroosobowa rodzina w tym kraju dopłaci do OZE w ciągu najbliższych ośmiu lat ponad 41 tys. euro. Byłby to ciężar trudny do udźwignięcia.Nawet politycy partii Zielonych muszą mieć tego świadomość. Prawdopodobnie właśnie dlatego nowy niemiecki rząd zapowiada przebudowę systemu dotowania OZE. Dotychczas Niemcy dopłacali do wiatraków i fotowoltaiki bezpośrednio w swoich rachunkach za prąd. Teraz to obciążenie ma przejąć budżet federalny.To oczywiście jedynie pozorna zmiana, bo przecież budżet państwa również składa się z podatków płaconych przez obywateli. Politycy najpewniej liczą jednak, że skoro niemieckie społeczeństwo kiedyś kupiło bajkę Zielonych o „porcji lodów raz w miesiącu”, pewnie kupi również to, że to państwo, a nie jego mieszkańcy dopłacą do OZE w najbliższych latach 860 mld euro.Drenowanie portfeli niemieckich rodzin nie skończy się w 2030 roku. Raport BCG prognozuje, że produkcja energii w Niemczech wzrośnie niemal dwukrotnie do 2045 roku. Taki skok zapotrzebowania na energię wydaję się być jak najbardziej realny, zważywszy na plan całkowitej elektryfikacji transportu i wycofania z użytku silników spalinowych, czy też 100-proc. elektryfikacji przemysłu oraz sektora ciepłowniczego.Autorzy opracowania szacują, że jeśli OZE mają zaspokoić ogromne potrzeby energetyczne niemieckiej gospodarki, liczba wiatraków i paneli solarnych będzie musiała wzrosnąć w Niemczech do 2045 roku niemal pięciokrotnie. Skoro w ubiegłym roku Niemcy dopłacili do OZE 30,9 mld euro, to ile dopłacą w 2045 roku? Dla Polski ważniejsza jest jednak inna kwestia.Jak przypomina Solidarność śląsko-dąbrowska, w ciągu ostatnich dwóch dekad Berlin skutecznie narzucał swoją politykę klimatyczno-energetyczną całej Unii Europejskiej. Także teraz nasi zachodni sąsiedzi będą próbowali to zrobić. Jeżeli im się to powiedzie, to konsekwencje poniesie europejska, w tym polska gospodarka, oraz całe nasze społeczeństwo.Zobacz także: Europa zużyje dużo węgla. Na rynku widać spore wahania cen