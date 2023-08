Tworzymy NABE, bo doskonale wiemy, że elektrownie węglowe muszą nam jeszcze przez wiele lat dawać bezpieczeństwo energetyczne - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych.

Cztery największe polskie spółki energetyczne właśnie zyskały zgody korporacyjne na sprzedaż aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Wiceminister wskazuje, że transformacja energetyczna przede wszystkim powinna w samym sercu przemian stawiać dobro człowieka i przynosić efekt w postaci jak najtańszej i jak najbardziej dostępnej energii.

Spółki energetyczne – PGE, Energa i Tauron – poinformowały 10 sierpnia w komunikatach giełdowych o uzyskaniu zgód korporacyjnych na sprzedaż aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Również zarząd Enei zaakceptował warunki sprzedaży aktywów węglowych.

Według wcześniejszych założeń do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, tworzonej na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, trafić mają węglowe aktywa wytwórcze kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych oraz kopalnie węgla brunatnego. Ma to pozwolić tym przedsiębiorstwom zyskać możliwości inwestycyjne dla innych rodzajów źródeł, np. OZE.

W trakcie niedawnej debaty WNP.PL zapytaliśmy o plany dotyczące utworzenia NABE Marka Wesołego, wiceministra aktywów państwowych.

Wiceminister Wesoły: w ramach NABE musimy stworzyć taki model, który będzie zapewniał bezpieczeństwo energetyczne

- Jeżeli chodzi o Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), to wszystko jest w toku. Ustawa w tej chwili idzie przez komisje, przez Sejm - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych.

- Po przeprocedowaniu ustawy, zamknięciu legislacji - będzie ten moment, w którym zostaną uruchomione środki. Zostaną te aktywa węglowe wykupione ze spółek (energetycznych - dop. red.). I wtedy zostaną włączone do jednej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Myślę, że ten proces najprawdopodobniej się dokona jeszcze przed wyborami. Myślę, że powinniśmy zdążyć. Chyba że ustawa nie zdąży wrócić z Senatu, bo to się może wydarzyć. Ale jesteśmy nastawieni, aby ten proces zakończyć - dodaje Marek Wesoły.

Wskazuje przy tym, że jest to realizowane dlatego, iż spółki energetyczne, posiadając aktywa węglowe, mają kłopot z pozyskiwaniem środków na inwestycje.

- Tworzymy NABE, bo doskonale wiemy, że elektrownie węglowe muszą nam jeszcze przez wiele lat dawać bezpieczeństwo energetyczne - mówi Marek Wesoły.

- W ramach NABE musimy stworzyć taki model, który będzie to bezpieczeństwo energetyczne zapewniał. I będzie też dawał stabilność w energetyce. Dążymy do takiego modelu, w którym własnym węglem zabezpieczymy sobie na czas przejściowy pewność dostaw energii - dodaje.

Branże, które mają odchodzić, czyli górnictwo węglowe, energetyka węglowa - muszą funkcjonować na tyle długo, dopóki nie powstaną nowe miejsca pracy

Pytamy również wiceministra Marka Wesołego o to, jak powinna wyglądać w Polsce transformacja górnictwa i energetyki, żeby była ona bezpieczna dla gospodarki.

- Transformacja energetyczna przede wszystkim powinna w samym sercu przemian stawiać dobro człowieka - ocenia Marek Wesoły.

- A więc, co za tym idzie, ta transformacja powinna nam przynosić efekt w postaci jak najtańszej energii, jak najbardziej dostępnej energii. Te elementy transformacji, które odnoszą się do człowieka, są najważniejsze. Żadna transformacja, jeżeli nie będzie uwzględniała powyższych elementów, nie będzie dobra. Transformacja energetyczna powinna również być przeprowadzana w taki sposób, aby nie godziła w duże ilości miejsc pracy. Musi zostać przeprowadzona w sposób stabilny. Branże, które mają odchodzić, czyli górnictwo węglowe, energetyka węglowa - muszą funkcjonować na tyle długo, dopóki nie powstaną nowe miejsca pracy, nowe zakłady, nowa energetyka. I powinno to być płynne przejście. Nie można dokonywać wygaszenia jednej części nie mając nic do zaproponowania i nie mając nic przygotowanego, jeżeli chodzi o nową energetykę - podkreśla Marek Wesoły.

- Dopóki nie będziemy mieli własnego, stabilnego źródła energii, które będzie uzupełnieniem dla OZE, to będziemy utrzymywali energetykę opartą o węgiel - deklaruje wiceminister.

- Ona dzisiaj daje nam suwerenność. Węgiel będzie tak długo, dopóki Polska nie wytworzy własnych źródeł energii, które będą dawać bezpieczeństwo energetyczne. Polska węglem stoi i dopóki nie wybudujemy elektrowni atomowych, nie wybudujemy odpowiedniej liczby biogazowni, to będziemy wydobywać węgiel. Ja wierzę w polski atom. Natomiast dopóki nie wybudujemy atomu jest nam potrzebny węgiel, bowiem on daje nam bezpieczeństwo energetyczne - zaznacza Marek Wesoły.