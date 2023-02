Polska wysyła do Turcji ratowników górniczych

50 ratowników górniczych z kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG) odlatuje do Turcji. Pomogą w poszukiwaniach osób uwięzionych pod gruzami po tragicznym trzęsieniu ziemi.

Polska Grupa Górnicza wskazuje, że udziela im pełnego wsparcia. Wyloty zaplanowane są na 8 i 9 lutego.

Ratownicy górniczy na miejscu będą współpracować ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej. Premier Mateusz Morawiecki, który informował o wylocie ratowników górniczych, napisał na Twitterze: „Do Turcji ruszają polscy ratownicy górniczy. Skala tragedii jest tak ogromna, że potrzebna jest każda pomoc.”

Każda pomoc jest potrzebna, bo skala tej tragedii jest ogromna i jeszcze nie do końca znana

- Każda pomoc jest potrzebna, bo skala tej tragedii jest ogromna i jeszcze nie do końca znana, a liczba ofiar śmiertelnych może okazać się o wiele większa - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Nic zatem dziwnego, że wszyscy ruszają z pomocą. Polska zaoferowała już specjalistyczne służby straży pożarnej, które już uratowały wiele osób w Turcji - dodaje.

Jerzy Markowski wskazuje, że naturalną konsekwencją jest to, iż udadzą się tam również ratownicy górniczy z Polski.

- Trzeba tu wrócić pamięcią do tragicznych wydarzeń z 28 stycznia 2006 roku, kiedy doszło do zawalenia się dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich podczas trwającej tam wystawy gołębi pocztowych - przypomina Jerzy Markowski.

- Wtedy pierwszymi ratującymi byli właśnie ratownicy górniczy wraz ze strażakami. Ratownicy górniczy dysponują sprzętem przeciwzawałowym, który jest użyteczny przy odgruzowywaniu. Bez względu na to, czy dotyczy to zawału stropu w kopalni, pod ziemią, czy też katastrofy budowlanej na powierzchni - zaznacza Jerzy Markowski.

Każdy ratownik górniczy potrafi udzielić wstępnej pomocy medycznej osobie ratowanej

- Tak naprawdę akcje ratownicze pod ziemią i na powierzchni niewiele się od siebie różnią - mówi Jerzy Markowski. - Tyle tylko i aż tyle, że na powierzchni jest, czym oddychać i ratownicy nie muszą być wyposażeni w aparaty tlenowe i maski, co mocno utrudnia penetrację zawalisk. Ważne też, że każdy ratownik górniczy potrafi udzielić wstępnej pomocy medycznej osobie ratowanej, co w Turcji ma szczególne znaczenie z uwagi na odległość do szpitali - podkreśla Jerzy Markowski.

W akcji ratowniczej w Turcji weźmie też udział Wojsko Polskie, o czym poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Do Turcji po trzęsieniu ziemi leci też polskie wojsko

- Kierujemy tam personel medyczny z Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia, łącznie 52 osoby, w tym lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Do Turcji wyleci także mobilny punkt pomocy wraz z wyposażeniem - napisał wicepremier na Twitterze.

Trzęsienie ziemi o sile 7,7 w skali Richtera wstrząsnęło w poniedziałek 6 lutego wczesnym rankiem obszarem na pograniczu Turcji i Syrii. Kolejne wstrząsy o sile 7,5 stopnia wystąpiły ponownie na tym samym obszarze 6 lutego w południe. Zginęło ponad sześć tysięcy ludzi, jest ponad 37 tysięcy rannych. Trwa akcja ratownicza.