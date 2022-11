Polski węgiel może być dla Europy buforem bezpieczeństwa

- Możemy wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Europy naszym węglem zamiast rosyjskim gazem - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł Marek Wesoły wskazuje, iż mówi się o tym, że pokłady węgla na Lubelszczyźnie są bardziej dostępne i bardziej rokujące ekonomicznie na przyszłość niż te na Śląsku.

Jednak - jego zdaniem - nie należy przekreślać dzisiaj żadnych pokładów węgla.

- Przeczekałbym zielony entuzjazm Europy, węgiel powinien stać się paliwem przejściowym - podkreśla Marek Wesoły.

Potrzebne są inwestycje, które szybko przyniosą efekt w postaci zwiększenia wydobycia węgla

- Z tego, co mi wiadomo - jako posłowi i członkowi parlamentarnego zespołu ds. transformacji energetycznej - trwają prace w Ministerstwie Aktywów Państwowych, analizy tego, gdzie można poczynić inwestycje w górnictwie, które przyniosą nam jak najszybszy efekt - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły. - Dziś potrzebne są inwestycje, które szybko przyniosą efekt w postaci zwiększenia wydobycia węgla. (...) W moim przekonaniu nie ma innej drogi. I to, czy wojna na Ukrainie się skończy, czy nie sytuacji nie zmieni. Rosyjski węgiel nigdy nie powinien już wrócić i być importowany do Polski i do Europy.

Dzisiaj rozwiązaniem - uważa - są polskie kopalnie: nasz węgiel jest tańszy niż ten, który importujemy.

- A importujemy dlatego, że nie było innego wyjścia. Trzeba było ten wolumen szybko uzupełniać, a polskie kopalnie nie były w stanie tego wykonać - dodaje Wesoły.

Wskazuje przy tym, że szansą na to, by energetyka przez najbliższe lata była stabilna, pozostaje polski węgiel.

- I mam nadzieję, że prace przyspieszą i wydobycie w przyszłym roku na zimę będzie na tyle duże, że będzie zabezpieczać w większości nasze polskie domy - mówi Marek Wesoły.

Pytamy również posła Marka Wesołego, czy należy zwiększać wydobycie w polskich kopalniach w ciągu najbliższych 15-20 lat.

- Trzeba się przyglądać polityce Unii Europejskiej. Należy analizować te wszystkie działania, które w UE są podejmowane. Stoimy na stanowisku, że chcemy zmieniać Unię; nie chcemy jej opuszczać, bo jesteśmy Europejczykami i czujemy się Europejczykami - podkreśla Marek Wesoły. - Chcemy dziś Unię przekonywać do tego, że polski węgiel wcale nie musi być straszną rzeczą dla Europy... Zastosowanie nowych technologii i to, że Polska ten węgiel po prostu posiada, może być buforem bezpieczeństwa dla naszego kontynentu.

Możemy wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Europy naszym - zamiast rosyjskim - gazem

- Jesteśmy ustabilizowanym krajem europejskim. Możemy dawać ten bufor bezpieczeństwa całej Europie. Możemy wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Europy naszym węglem, zamiast rosyjskim gazem - podkreśla swoje stanowisko poseł Wesoły. - Mam nadzieję, że uda nam się przekonać Unię do takiego modelu. Byłbym zwolennikiem przekonywania do niego, gdyż przekonanie Unii Europejskiej przynajmniej w części otwierałoby drogę do długoterminowych inwestycji w części naszych kopalń - uważa parlamentarzysta.

Wskazuje też, że nowe technologie nabierają tempa w elektromobilności oraz OZE - i tak samo mogą nabrać tempa, jeżeli chodzi o węgiel.

- Mówi się o tym, że pokłady węgla na Lubelszczyźnie są bardziej dostępne i rokujące ekonomicznie. Ale ja bym nie przekreślał dzisiaj żadnych pokładów węgla. Przeczekałbym zielony entuzjazm Europy; węgiel powinien stać się paliwem przejściowym. Wypychanie stabilnych źródeł energii w zamian za niestabilne będzie powodowało ogromne ceny prądu w Polsce i na kontynencie, co już widzimy. A tego zwykli mieszkańcy Europy nie wytrzymają - podsumowuje Marek Wesoły.