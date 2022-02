Polski węgiel może być ratunkiem dla Europy

- Nie można zakładać iluzorycznie, że w ciągu 4-5 lat zbudujemy energetykę alternatywną, bezwęglową. To jest nierealne nawet w perspektywie 20 lat - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80, uważa, że Polska powinna zwiększyć produkcję węgla, by dostarczać go do państw UE, które zrezygnują z jego zakupu z Rosji.

Potrzebna zmiana polityki energetycznej UE

Wszystko rozbija się o pieniądze, zatem trzeba by, radzi Markowski, zweryfikować umowy handlowe z odbiorcami węgla zarówno energetycznego, jak i koksowego - podnosząc ceny na sprzedawany przez polskie kopalnie węgiel do energetyki i do koksownictwa.- Dałoby to szansę polskiemu górnictwu przynajmniej w małej skali na zarobienie na niespotykanej dotąd koniunkturze cenowej na węgiel - mówi Jerzy Markowski. - Niestety, trzeba bezwzględnie wykorzystać warunki, że koksownictwo europejskie, zwłaszcza po wstrzymaniu wydobycia węgla koksowego przez ArcelorMittal w Ukrainie, nie ma szybkiej alternatywy poza producentami polskimi i czeskimi. Natomiast energetyka może w trybie pilnym sięgnąć wyłącznie po zamorski import węgla po najwyższych możliwych cenach - spotowych - zaznacza Markowski.Jego zdaniem w tej sytuacji państwo, jako właściciel górnictwa i energetyki, ma okazję zadbać o polskie górnictwo, przyjmując jednocześnie jako właściciel do wiadomości, że zyski państwowych koncernów energetycznych będą niższe, co wiązać się będzie również z mniejszą dywidendą ze spółek Skarbu Państwa.- Natomiast żeby przy okazji ulżyć też energetyce, a tym samym nie przenosić kosztów węgla i energii na odbiorców energii - sugerowałbym rozważyć zawieszenie 23-procentowego VAT-u na węgiel - postuluje Jerzy Markowski. - Jakoś trzeba się ratować. Na szczęście mamy jeszcze produkt w postaci węgla i resztkę górników, którzy to potrafią zrobić.Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80, uważa, że dotychczasowa polityka klimatyczna Unii Europejskiej zakończyła się katastrofą.- Sankcje nakładane na Rosję wywołują wyłącznie śmiech Putina - ocenia Bogusław Ziętek. - Powinniśmy się wreszcie otrząsnąć i zobaczyć, dokąd prowadzi ta szaleńcza polityka pozbawiania się własnych surowców i przemysłu i uzależniania się od rosyjskich dostaw. Unii Europejskiej przeszkadza polski węgiel, ale jakoś nie przeszkadza jej sprowadzanie węgla z Rosji oraz dalsze uzależnianie się od rosyjskiego gazu - podkreśla Ziętek.Jego zdaniem trwająca wojna to ostatni moment na zmianę polityki energetycznej. Ziętek uważa, że Polska może zwiększyć produkcję węgla kamiennego energetycznego oraz koksowego i dostarczać go do państw UE, które powinny zrezygnować z zakupu węgla rosyjskiego.- Jeżeli weźmiemy pod uwagę nasz potencjał w obszarze węgla kamiennego oraz brunatnego, to okaże się, że w stu procentach zaspokajać możemy własne zapotrzebowanie energetyczne i jeszcze wystarczy do tego, żeby eksportować tę energię do innych państw UE - zaznacza Bogusław Ziętek. - Nie rozumiem, dlaczego w państwach UE można produkować energię z rosyjskiego węgla i gazu, a nie można z polskiego węgla kamiennego i brunatnego. To jednak wymagałoby rzeczywistej zmiany polityki UE, a nie pozorowanych działań, jak w przypadku sankcji na Rosję, które tę Unię Europejską tylko ośmieszają i kompromitują - ocenia Bogusław Ziętek.