Polskie firmy zwiększają wydobycie węgla, ale to i tak nie wystarczy

Żeby móc wyraźnie zwiększyć wydobycie węgla, trzeba mieć na to pieniądze i czas. Obecny kryzys energetyczny, który potęguje wojna na Ukrainie, pokazuje, że należy sukcesywnie i konsekwentnie zwiększać wydobycie węgla w kraju. Rodzimi producenci, w miarę swoich możliwości, starają się to robić.

Węgiel to teraz mocno poszukiwany surowiec na rynku. Ceny węgla są bardzo wysokie, bowiem podaż nie nadąża za popytem.

Embargo na węgiel rosyjski dodatkowo zwiększa obawy o dostępność surowca.

Krajowe firmy górnicze starają się zwiększyć wydobycie węgla, choć nie w przypadku wszystkich jest to możliwe jeszcze w 2022 roku.

Wszystko co wydobędą, sprzedadzą na pniu

- Na rynku mamy obecnie do czynienia z niedoborem węgla, jest luka, na co wpływ ma także embargo nałożone na węgiel z Rosji. I wszystko, co zostanie wydobyte, od razu znajduje nabywców. Jak tylko węgiel trafi na powierzchnię, z miejsca jest sprzedawany - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- Zatem mamy taką sytuację, w której każdy stara się zwiększyć wydobycie, w myśl zasady: wszystkie ręce na pokład - dodaje.

Zobacz również: Węgiel mocno drożeje. Rosną obawy o dostępność surowca

Nasza największa spółka węglowa, czyli Polska Grupa Górnicza zakładała na rok 2022 wydobycie węgla na poziomie nieco wyższym niż 23 mln ton. Będzie ono zapewne o około milion ton wyższe.

- Nasz plan zakładał nieco ponad 23 mln ton - wskazuje prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, mówiąc o planach wydobycia na 2022 rok.



- Chcielibyśmy do tego dołożyć milion. To będzie takim naszym absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o ten rok przy zmniejszonej liczbie aktywów, ścian, które tej produkcji mają służyć. Jeżeli chodzi o kolejne lata, to jest to możliwe na poziomie 1,5 mln ton, a może nieco więcej - dodaje Tomasz Rogala.

Tomasz Rogala przypomina, że trzeba pamiętać o tym, iż przygotowanie ściany węgla - około 800 tys. ton - to jest czas około 17-18 miesięcy i przy dzisiejszych cenach stali - jest to inwestycja rzędu 200 mln zł.



- Dlatego to trzeba zrobić bardzo rozsądnie, po to, aby uniknąć tej sytuacji, która miała miejsce w okresie lat 2020-2021, kiedy po olbrzymich inwestycjach okazało się, że zapotrzebowania na węgiel nie ma - zaznacza Tomasz Rogala.

Zwiększyć wydobycie planują nie tylko węglowi giganci. Przykładowo Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia z Czechowic-Dziedzic również stara się zmierzać ku większemu wydobyciu. Podpisało ono umowę na nową instalację w zakładzie przeróbczym, która pozwoli zwiększyć produkcję węgla do 15 tys. ton miesięcznie. Koszt tej modernizacji wyniesie ponad 10 mln zł.

- W 2022 roku PG Silesia wydobędzie około 1 mln 700 tys. ton węgla - mówi portalowi WNP.PL Marcin Sutkowski, przewodniczący rady nadzorczej PG Silesia. I wskazuje, że byłby to ok. 35 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W PG Silesia planowane są dalsze modernizacje. Tak, by jeszcze bardziej zwiększyć wydobycie węgla.

Jastrzębska Spółka Węglowa planowała wydobyć w 2022 roku około 14,5 mln ton węgla. W ramach realizacji strategii na lata 2022-2030 JSW chce zwiększyć wydobycie węgla kamiennego do 16,1 mln ton w 2030 roku.

- Jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, to zapewne wydobędzie ona w tym roku około 14 mln ton węgla. Pierwotnie planowano 14,5 mln ton, jednak po tragediach w kopalni Pniówek oraz Zofiówka to wydobycie w JSW może być niższe o około 400 tys. ton - zaznacza Jakub Szkopek.

Wydobycie węgla w grupie JSW w pierwszym kwartale 2022 roku ogółem wyniosło 3,77 mln ton. Był to wzrost rok do roku o 10,9 proc. Wydobycie węgla koksowego wyniosło ok. 2,86 mln ton i było wyższe kwartał do kwartału o 3,9 proc., a rok do roku o 3,3 proc. Wydobycie węgla do celów energetycznych wyniosło natomiast ok. 0,91 mln ton i było wyższe w porównaniu do ostatniego kwartału 2021 roku o 10,4 proc., a w stosunku analogicznego okresu w roku poprzednim aż o ok. 44,5 proc.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 4,06 mln ton i była wyższa kwartał do kwartału o 6,7 proc., natomiast rok do roku o 6,1 proc.

- Wszystko, co polscy producenci węgla zdołają wydobyć, bez problemu zostanie ulokowane na rynku. Bowiem obecnie na rynkach międzynarodowych mamy do czynienia z gorączkowym poszukiwaniem węgla - ocenia Jakub Szkopek.

- Producenci surowca starają się wydobyć go możliwie jak najwięcej, żeby zrobić dobry wynik. Popyt na węgiel na rynku się utrzymuje i zimą może tego węgla brakować. W górnictwie efekty inwestycji nie są z dnia na dzień. Zatem, żeby móc zwiększyć wydobycie, to potrzeba środków na inwestycje oraz czasu. Nie tylko roboty przygotowawcze będą tu dużym wyzwaniem. Jest również kwesta inwestycji w maszyny i urządzenia. Bez znaczących inwestycji nie będzie się u nas dało zwiększyć znacząco wydobycia - dodaje.

Konieczny czas oraz inwestycje

Wskazuje przy tym, że sektor węglowy od kilku lat boryka się z niechęcią banków do finansowania ze względu na tendencje dekarbonizacyjne. Znalezienie inwestorów chcących sfinansować inwestycje może być utrudnione.

- Należy też pamiętać, że w górnictwie czasami dochodzi do wypadków. Zatem nie zawsze uda się zrealizować to, co się wcześniej zaplanowało - dodaje Jakub Szkopek.

Czytaj także: Zbliżające się ubóstwo energetyczne ośmieszy doktryny antywęglowe

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka w ubiegłym roku zdołała wydobyć 10 mln ton węgla, to maksymalny poziom jej możliwości wydobywczych. W tym roku Bogdanka wyprodukuje 9,5 mln to węgla.

Ubiegłoroczne wydobycie, 10 mln ton, to był szczyt możliwości wydobywczych Bogdanki. W tym roku ten rekord nie zostanie powtórzony.

- Musimy wykorzystywać nasze zasoby w sposób racjonalny, zmniejszając tym samym poziom uzysku - podkreślił Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Bogdanka zamierza natomiast w tym roku zwiększyć produkcję węgla do celów opałowych, a zatem dla odbiorców indywidualnych, czy sadowników - do około 260 tys. ton. Dotychczas spółka maksymalnie produkowała ok. 60 tys. ton tego typu węgla.

Kopalnia z Lubelszczyzny nie jest technologicznie przystosowana do tego, żeby produkować węgiel do celów opałowych z uwagi na rozdrobnienie węgla, który wydobywa, a ponadto ze względu na zakład przeróbczy, który jest sformatowany węgiel dla energetyki zawodowej.

Zwiększenie wydobycia węgla opałowego nie zmieni łącznego wolumenu produkcji zaplanowanego na 2022 rok, czyli 9,5 mln ton.

Zobacz również: Skarb Państwa ma przejąć Bogdankę. Związki myślą już o nowym pakiecie socjalnym

W Tauronie Wydobycie planują w 2022 roku wydobycie na poziomie około 5,1 mln ton.

- Obecna sytuacja polityczno-ekonomiczna wymusza zmianę podejścia do spraw związanych z produkcją i sprzedażą węgla na rynku krajowym. Ważnym elementem jest tutaj maksymalny poziom produkcji, który jest wypadkową wielu czynników między innymi o charakterze technicznym, geologicznym czy logistycznym, ale również związanymi z posiadaniem wykwalifikowanych zasobów ludzkich - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jacek Pytel, prezes zarządu spółki Tauron Wydobycie.

- Maksymalne zdolności produkcyjne w bieżącym roku Tauronu Wydobycie, czyli trzech zakładów górniczych zlokalizowanych w Jaworznie, Brzeszczach i Libiążu wynoszą 5,1 mln ton - dodaje.

Jednocześnie wskazuje, że od czwartego kwartału minionego roku kopalnie Tauronu Wydobycie realizują zwiększone, względem średniorocznego, wydobycie, co jest pozytywnie odbierane przez segment wytwórczy Grupy Tauron, zainteresowany jak największymi odbiorami węgla.

- Po podpisaniu umowy społecznej spółka zobowiązała się do sukcesywnego zmniejszania poziomu produkcji począwszy od 2022, gdzie wstępnie planowano osiągnięcie poziomu produkcji 4,5 mln ton, jednak ze względu na wzrost zapotrzebowania na węgiel na rynku, spółka wyprodukuje maksymalną ilość węgla czyli 5,1 mln ton, zgodnie z jej możliwościami produkcyjnymi - podkreśla prezes Tauronu Wydobycie.

- Realizowany w stosunku do początkowego planu wzrost produkcji węgla jest reakcją na zwiększone zapotrzebowanie płynące z rynku i ograniczony jest wyłącznie tegorocznymi warunkami i zdolnościami produkcyjnymi zakładów górniczych - zaznacza.

Węgiel stabilizatorem systemu energetycznego

Ostatnio wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik wskazał, że potrzeba minimum 2-3 lat, by w Polsce zwiększyć wydobycie węgla. Konieczne są inwestycje i wzrost zatrudnienia.

- Rozmawiamy z KE, że przez jakiś czas będziemy musieli wydobywać więcej węgla ze względu na bezpieczeństwo narodowe - mówił Piotr Pyzik, który ósmego czerwca 2022 roku uczestniczył w debacie dotyczącej transformacji energetycznej, zorganizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zobacz wywiad z wiceministrem Piotrem Pyzikiem: Energia z węgla jest dziś najtańszą w Europie. Pojawią się niedobory surowca

Realia wojny na Ukrainie pokazują, jak ważny jest dostęp do własnych surowców energetycznych, by móc zapewnić sobie stabilne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej.

- Jestem jak najbardziej takiego zdania, że należy zwiększyć wydobycie węgla w kraju. Wojna na Ukrainie dobitnie pokazuje, jak istotne jest bezpieczeństwo energetyczne. Energia z OZE jest oczywiście naszym zasadniczym cele rozwojowym, ale wiemy, że jest niestabilna i zależna od warunków pogodowych, co w aspekcie braku odpowiedniego tak technicznie, jak i ekonomicznie rozwiązania przemysłowego w aspekcie magazynowania tejże energii jest bardzo dużym problemem - ocenił w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Bogacz, prof. AGH.

- Stąd tak ważnym miało być paliwo przejściowe, będące także stabilizatorem rynku - wskazał Bogacz.

- Zakładano, że będzie nim gaz. W obecnych realiach należy jednak zdecydowanie powrócić do węgla i traktować ten surowiec jako dobry, nasz, tani w ujęciu kosztu uzyskanej energii, stabilizator systemu energetycznego. Węgiel mamy u siebie wciąż w dużych ilościach i potrafimy go wydobywać. Poza tym są również jeszcze u nas kadry górnicze i całe górnicze zaplecze - dodał.

Podkreślił przy tym, iż trzeba pamiętać, że import gazu ziemnego z odległych miejsc - przeliczając to na emisję gazów cieplarnianych - sprawia, że ten gaz jest paradoksalnie o dobre kilka procent bardziej emisyjny niż węgiel. O tym trzeba przypominać, bowiem nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.

Czytaj również: Rola i znaczenie węgla może wzrosnąć. Piłka jest po stronie rządu