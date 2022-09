Polskie górnictwo będzie mieć nowy problem z metanem

Piotr Woźniak, były prezes PGNiG, podczas debaty w NIK, wskazał, że trwają prace nad unijnym prawem, którego projekt zakazuje emisji metanu ze stacji odmetanowania kopalni węgla od 1 stycznia 2025 roku, jest dla Polski wyzwaniem.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała debatę „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – co zrobić aby nie zabrakło nam energii?”.

Dyskusja, w której wziął udział Piotr Woźniak, m.in. w latach 2005-2007 minister gospodarki, a w latach 2016-2020 prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, dotyczyła siłą rzeczy także górnictwa węgla kamiennego.

Jest projektowane rozporządzenie o kontroli emisji metanu m.in. z kopalni węgla

Piotr Woźniak poinformował, że trwają prace nad unijnym rozporządzeniem o kontroli emisji metanu m.in. z kopalni węgla.

- W projekcie tego rozporządzenia, które wyszło z ITRE i z ENVI, czyli dwóch komisji parlamentu, zakazana jest emisja metanu m.in. ze stacji odmetanowania, ostatecznie od 1 stycznia 2025 roku - poinformował Piotr Woźniak.

Chodzi o komisje Parlamentu Europejskiego. ITRE to Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a ENVI to Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Piotr Woźniak mówił, że w Polsce duża część metanu, która trafia do stacji odmetanowania w kopalniach, jest „bezpośrednio emitowana do powietrza, bez spalania”.

Modyfikacja stacji odmetanowania "wyzwaniem dla naszych spółek górniczych"

- Jeżeli te stacje zostaną zamknięte ze względu na rozporządzenie, to nikt odpowiedzialny, żaden kierownik ruchu, nie puści ludzi na dół. Jeżeli ludzie nie zostaną posłani na dół to oczywiście nie będzie wydobycia - komentował Piotr Woźniak.

Ocenił, że dla spółek górniczych wielkim wyzwaniem jest odpowiednia modyfikacja stacji odmetanowania.

- Jest wielkim wyzwaniem dla naszych spółek górniczych, jak zmodyfikować te stacje odmetanowania tak, żeby one były w stanie metan wydobywany w ciągle trwającym procesie odmetanowania zużyć na cele energetyczne - stwierdził Piotr Woźniak.

- Nikt z polskiej strony nie wystąpił, a byłoby to naturalne, na przykład o specjalny fundusz na to, żeby stacje odmetanowania zmodernizować w taki sposób, żeby one zużywały w całości metan, który do nich dopływa, a dopływa do nich wciąż, po to, żeby nie zamknąć kopalń - stwierdził Piotr Woźniak.