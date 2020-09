Polskie górnictwo na początku trudnej i wyboistej drogi

Węgiel będzie jeszcze długo istotnym surowcem w naszym miksie energetycznym, natomiast nie ma ucieczki od restrukturyzacji górnictwa i elektroenergetyki. Trzeba tę restrukturyzację prowadzić transparentnie - w dialogu z przedstawicielami strony społecznej czy samorządów - wskazywano podczas sesji zatytułowanej "Górnictwo - transformacja pod presją", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Mirosław Bendzera zaznaczył, że jeżeli chcemy przeprowadzić proces zmian, który wydaje się nieodzowny, to powinniśmy podejść do tego w sposób systemowy. Przy tym nie należy w całej dyskusji na temat restrukturyzacji górnictwa i elektroenergetyki pomijać firm okołogórniczych.Także po to, by nie utracić kompetencji w obszarze core-businessu nakierunkowanego na górnictwo. Trzeba bowiem pamiętać, że spółki z zaplecza górniczego współpracują z całą rzeszą podwykonawców i poddostawców.Henryk Stabla, prezes zarządu Carboautomatyki przyznał, że na zapleczu górnictwa z niepokojem spogląda się w przyszłość. Wskazał, że potrzebne jest określenie, ile węgla będziemy potrzebować w kolejnych latach. Ważne, by rozpisać tu długofalowy scenariusz na 20-30 lat.- Ekonomia ma swoje prawa, a o tym, czy węgiel będzie wydobywany zdecydują koszty wydobycia i konkurencyjność tego węgla - zaznaczył Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. - Górnictwo ma tę specyfikę, że nie można oceniać kopalni przez pryzmat wyników tylko jednego roku. Trwale nierentowne kopalnie, które generują bardzo wysokie koszty, muszą zostać zlikwidowane. Te procesy trzeba dokładnie zaplanować i przygotować. Brak przyzwolenia społecznego na procesy restrukturyzacyjne wynika też z braku odpowiedzialności i z populizmu klasy politycznej - podkreślił Janusz Steinhoff.I wskazał, że przed obecnym rządem stoi wielkie wyzwanie związane z transformacją energetyki, w którą trzeba też wpisać harmonogram restrukturyzacji górnictwa.